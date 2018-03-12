Темное дело солнечного Крыма

Четыре года назад под ликование толп, салюты и бешеную пропагандистскую шумиху в фактически уже аннексированном Крыму прошел незаконный референдум о присоединении полуострова к РФ.

Энтузиазм был велик. Каждые полчаса российское телевидение заколачивало в сознание и подсознание телезрителя формулу крымнаш. Новейшая история Крыма… Грязная история, которая нанесла удар не только по Украине, но и по самой идее мирной и стабильной Европы.

Это день реально стал переломным. Он показал миру, что на земле появилась страна-агрессор, страна-лжец, страна еще раз подтвердившая солженицынский тезис – ложь и насилие идут рука об руку.

Среди праздничной толпы к избирательному участку, полный энтузиазма, шел мой товарищ, прекрасный поэт, больной гриппом. Он переживал этот момент как великий желанный миг своей жизни. В это же время другой мой друг, тоже прекрасный поэт, покидал Крым, заперев свою квартиру, оставив все.

Еще один знакомый срочно сворачивал свой бизнес, стараясь спасти хоть что-то. Ничего он не спас, все отжали в первые же дни аннексии.

Поэт, приветствовавший аннексию, прислал мне sms: «Лови мой российский номер телефона». Но я не поймал. Референдум стал стеной между нами. Тогда я понял, что никогда больше не поеду в аннексированный Крым, не поеду в Россию. Понял, что колесо истории повернулось, и мир уже не тот.

И до аннексии, и в период вторжения в Крым я написал довольно много аналитических материалов. Но, думаю, сейчас нет места для рассуждений.

Была в Одессе (и не только, думаю) поговорка – дело ясное, что дело темное. Боже, какое темное дело!

Борис Херсонский, «Новое Время»