Представитель ЕС по вопросам иностранных дел посетит Донбасс

Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини планирует посетить Донбасс во время следующего визита в Украину

Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

«Она сказала, что во время следующего визита обязательно запланирует поездку на восток», — сказала Гопко.

Нардеп подчеркнула, что Могерини должна посетить Донбасс, чтобы ЕС называл войну на востоке Украины российской агрессией, а не «украинским кризисом».

«В ее мандат входят внешняя политика и безопасность, за 2,5 года это ее второй визит, если мы сравним с Куртом Волкером, который уже был 6 раз и был на востоке Украины. Я четко спросила, когда она планирует посетить восток, потому что на востоке Украины ее ждут. Было бы очень правильно, если бы она, имея такую должность, посетила восток Украины, чтобы увидеть, что там настоящая война. После того, как Верховная Рада приняла закон по поводу возврата Донбасса, где мы четко называем российскую оккупационную власть, мы хотели бы, чтобы ЕС говорил не «конфликт в Украине» или «украинский кризис», — добавила Гопко.

Глава комитета Рады по иностранных делам также отметила, что передала Могерини письмо родственников украинских политических заключенных с просьбой рассмотреть нарушения прав человека Россией в Европейском парламенте.

«Я передала письмо от родственников политических заключенных Кремля, ассоциации тех, кто занимается освобождением украинских граждан, поскольку у нее в графике также не нашлось времени встретиться с семьями политических заключенных, военнопленных, а вопрос человеческих прав, пыток, издевательств, которые происходят сейчас, для нас чрезвычайно важен, потому в этом письме родственники просят ее провести слушания в Европейском парламенте по поводу тех нарушений прав человека, которые есть на временно оккупированной территории Украины», — сказала Гопко.

Еспресо.TV