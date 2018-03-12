В Греции российский бизнесмен с пистолетом прервал футбольный матч

Матч чемпионата Греции по футболу между командами ПАОК и АЕК в Салониках 11 марта был прерван владельцем клуба ПАОК, российским бизнесменом Иваном Саввиди.

Об этом сообщает The Guardian.

На 90-й минуте матча, после того, как судья не засчитал гол его команды из-за офсайда, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом, как заметили СМИ и болельщики, за поясом у бизнесмена был пистолет в кобуре.

В ходе «разборок» Саввиди неоднократно пытался вынуть оружие из кобуры, но его останавливал телохранитель.

В связи с инцидентом арбитр матча решил завершить матч досрочно. Как утверждают в ПАОК, через некоторое время после повторного рассмотрения игрового эпизода судья отменил офсайд и засчитал гол. Таким образом, команда Саввиди выиграла со счетом 1:0.

Напомним, Иван Саввиди является владельцем ростовской «Группы Агроком», которой принадлежат фабрика «Донской табак» и аэропорт Ростова-на-Дону. В нулевые годы он два срока проработал депутатом Госдумы РФ. Саввиди также был президентом ростовских футбольных клубов «Ростов» и «СКА», а в 2012 году купил контрольный пакет акций греческого футбольного клуба ПАОК.

С 2016 года российская компания НТ, которую связывают с Саввиди, стала монопольным поставщиком сигарет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По итогам 2015 года НТ поставила в ОРДЛО сигарет на $30,8 млн, в 2016-м — на $59,7 млн, в прошлом году — на $68,6 млн.

The Guardian