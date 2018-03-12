В ЦРУ назвали ложью слова Путина о невмешательстве в американские выборы

Заявление президента России Владимира Путина о том, что россияне, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы, не были связаны с Кремлем, является неправдивой

Об этом заявил глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, сообщает издание Daily News.

Он прокомментировал слова Путина в одном из интервью, когда тот заметил, что его не интересует, вмешивались ли россияне в президентские выборы США 2016 года. Тогда российский президент объяснил, что люди, обвиняемые спецпрокурором США Робертом Мюллером, не представляют интересов российского государства.

Помпео опроверг такое заявление и отметил, что россияне, которые несут ответственность за вмешательство в выборы, имеют связь с режимом Путина.

«Это — ложь. Россияне пытались вмешаться в выборы в США в 2016 году. И именно россияне действительно занимались этим, а не кто-то за пределами страны или связанный с Россией», — подытожил Помпео.

Отметим, накануне директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия и другие страны пытаются подорвать выборы в США и попытаются сделать это во время выборов в Конгресс 2018 года.

В ноябре 2017 ЦРУ США заявило, что Россия вмешалась в ход американской президентской кампании 2016 года.

Ранее директор по кибербезопасности министерства внутренней безопасности США Жанетт Манфрия заявила, что россияне пытались проникнуть в списки избирателей более 20 штатов США, однако получили доступ лишь к нескольким.

16 февраля 13 гражданам России официально выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы президента в 2016 году.

Между тем спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы 2016 года.

Daily News