В Запорожье священника УПЦ МП лишили прихода за проукраинскую позицию

В Запорожье священника Московского патриархата — Игоря Савву — лишили прихода из-за проукраинской позиции

По словам верующих, отец Игорь, в частности, молился за победу ВСУ и отказывался упоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла, передает ТСН. Ранок.

«Если на Украину напали, то это зло, и церковь не может быть в стороне от этого зла, она должна высказать свое мнение. Поэтому, наверное, это самая главная тема, за которую высказывались к нам претензии, ко мне лично», — заявил священник.

О наказании батюшку неоднократно предупреждали, а 11 марта сообщили — служить в храме он больше не будет. Представители епархии пришли в церковь в сопровождении парней. Те покинули храм только после вызова полиции. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который приехал на место, общаться с верующими отказался. Не стал он говорить и с корреспондентами ТСН.

В храме теперь будет править другой священник, которого пришлет Московский патриархат. Часть верующих заявила, что будет искать другое место для молитв, поскольку у них патриотическая позиция.

Напомним, в начале января в Запорожье священники УПЦ (МП) отказались отпевать трагически погибшего маленького мальчика, крещенного в Киевском патриархате. После этого случая во многих населенных пунктах Украины прошла акция «Принеси куклу» — участников призвали оставлять игрушки под дверью церквей Московского патриархата.

ТСН. Ранок