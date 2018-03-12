Украина изъявила желание строить космодром в Австралии

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кертин, что в Кимберли — одном из округов Западной Австралии

Запуски ракет с территории Западной Австралии могут начаться уже через 5 лет, информирует австралийское издание The West Australian.

Предложение впервые поступило в Федеральное и Государственные правительства Австралии в 2016 году. Как отметил изданию посол Украины в Австралии Николай Кулинич, Украина имеет технические знания, производственную цепь и долгую историю в области мировых космических исследований, чтобы поддержать ее предложение.

«Это предложение вполне реалистично. Украина могла бы запускать (ракеты — ред.) уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования», — говорит Кулинич.

ГКАУ для создания космодрома требуется 5-7 тысяч квадратных километров земли в виде аренды промышленной площади, предпочтительно возле авиабазы Кертин, что возле города Дерби на северо-западе Австралии. ГКАУ также необходимо, чтобы Федеральное и государственное правительства Австралии оказали поддержку в исследовании земель на их доступность и собственность, получение разрешений экологических служб, решении вопросов с правами на землю австралийских аборигенов.

По данным инициаторов проекта, первоначальное исследование может быть завершено в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем $500 тыс. По словам Кулинича, технико-экономическое обоснование для определения того, сколько это будет стоить, может быть сделано в течение 2 лет.

«Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии», — пишет The West Australian.

Как отмечают в ГКАУ, этот объект может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия. По словам сенатора из Западной Австралии Линды Рейнолдс, которая занимается развитием космической отрасли страны, предложение Украины в случае его реализации может иметь отличные возможности.

«Северо-запад идеально расположен для развития экваториальных запусков, и это расширит уже имеющиеся широкие возможности Западной Австралии», — сказала Рейнолдс.

The West Australian