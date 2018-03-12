Украинская «дочка» российского Сбербанка может быть продана аппарату Лукашенко

На покупку «дочки» российского Сбербанка в Украине остался единственный претендент — банк «Паритет», принадлежащий управлению делами президента Беларуси

Эту информацию подтвердили в Нацбанке Украины.

«21 декабря 2017 года НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для покупки украинского Сбербанка через Паритетбанк»,- уточнили в НБУ, отметив, что других заявок на данный момент нет.

Максимальная цена сделки может превысить $170 млн. Однако ее согласованию со стороны НБУ может помешать тот факт, что акционер «Паритета» Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы. Шейман находится под жесткими санкциями США и ЕС в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Официально в НБУ сообщили, что «выносят решение на основании анализа всего пакета документов в отведенный срок и не комментируют влияние отдельных фактов на вероятность согласования».

Глава Паритетбанка Сергей Белов на вопрос о влиянии санкций против Шеймана на согласование сделки заявил: «Мы не получали никаких запросов от НБУ относительно нашей заявки и, следовательно, комментировать пока нечего».

Справка. Паритетбанк — 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,83% банка владеет управление делами президента Беларуси.

Сбербанк (Украина) принадлежит российскому Сбербанку. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против «дочек» российских госбанков весной 2017 года, которые были продлены еще на год 6 марта 2018 года. Санкции запрещают украинским банкам проводить операции в пользу материнских структур.

«Коммерсантъ«