ЕС за введение миротворцев на Донбасс

Европейский союз выступает за введение миротворческой миссии ОБСЕ на Донбасс и предоставление миротворцам доступа ко всей территории Украины.

Об этом в интервью УНИАН заявила высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

«Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только «за», — заявила Могерини, отметив, что вопрос о миротворческой миссии находится в ведении Совбеза ООН.

УНИАН