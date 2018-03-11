«Живущего в рамках ценностей русского мира человека за равного индивида воспринимать нельзя»

Русский мир, русский народ – это не этническое, не расовое, это культурное и духовное, практически никак с родовым не связанное. Русский духовный строй, который хочется назвать духовным смрадом неизменен от века.

Давненько что-то не писал я ничего русофобского! Зимняя интеллектуальная спячка, опять же этот проклятый перенесенный на ногах грипп, пишет на своей страниц в Facebook Александр Сытин…

Но, как пел И.Тальков, «Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: Устал! Ошибаются те и другие – Это привал!»

Начну с одного сугубо личного эпизода, который, как мне кажется, должен очень многое объяснить и прояснить в моей позиции. А то разного рода идеологи Холокоста и лезущие изо всех сил в роль жертвы русские чуть что начинают кричать: преследование по принципам расы и крови! Разжигание! Держите фашиста за фалды! За что и с кем мы воевали?!

Давненько что-то не писал я ничего русофобского! Зимняя интеллектуальная спячка, опять же этот проклятый перенесенный на… Опубліковано Alexander Sytin 11 березень 2018 р.

Надо же было так пугануть! Человека в живых нет скоро 75 лет, даже могилы от него не осталось, а одни все провозглашают Холокост основой новой европейской, в том числе немецкой идентичности, а вторые никак не могут прекратить свои хороводы со знаменами победы и портретами умерших родственников!

Кстати, в голову приходит довольно парадоксальная мысль. Если бы не черта оседлости, то родиной Холокоста просто по хронологическому принципу была бы отнюдь не Германия с Австрией. Если бы недовольные жизнью и вступавшие в конфликт с местным населением евреи юго-западных губерний наводнили бы не Вену, Зальцбург, и, с некоторыми поправками и оговорками, Мюнхен, Берлин и Дрезден, а Москву, СПб-г и крупные губернские торговые центры, типа Нижнего Новгорода и вообще всего Поволжья, тут был бы такой Холокост, от которого и самого Гитлера стошнило бы.

Но те евреи были не чета потомкам. Они не рассказывали никому о притеснениях и не выставляли себя жертвой. Они сыграли на опережение, и вместо Холокоста мир с некоторым, правда, запозданием узнал об одесской ЧК.

К чему это я? Сейчас станет понятно. Так вот, был у меня приятель. С расово-национальной точки зрения абсолютно идеальный типаж. Ни капли русской крови, мать литовка, отец – из немецкой дворянской семьи. Неглупый человек, как у всех литовцев – золотые руки.

Какое-то время он помогал мне в решении хозяйственных вопросов, и жил за счет того, что я оплачивал эти услуги. После, не помню, двух или трех лет в России (заметьте – в Москве, не в моногороде и не в деревне!) он влюбился в какую-то русскую девку-продавщицу. Та, естественно, со всем его воспитанием и манерой ухаживать считала его за полного придурка.

Князя Мышкина из моего приятеля Густава не получилось. Сначала он стал попивать, потом втянулся в «жизнь на районе». Кончилось тем, что он меня обворовал, украв при этом кроме денег и пары сорочек Песнь о Роланде из БВЛ – последнее особенно жалко и противно. В профессиональном отношении он деградировал, работать не может, в родной Паневежас уже вряд ли вернется. Еще тогда, давно говорил, что русская жизнь ему нравится, а русские женщины – самые лучшие и душевные… Это заразно!

На самом деле сотню раз говорил: Русский мир, русский народ – это не этническое, не расовое, это культурное и духовное, практически никак с родовым не связанное! Есть люди, вроде вашего покорного слуги, которые, обладая определенным процентом русской крови, имеют абсолютный иммунитет к ценностям, принципам и духовному складу того, что принято называть русскими и их миром.

Есть люди, вроде описанного Густаса, которых словно Судьба тащит в заразу и грязь болотных топей русского мира, чтобы поглотить и уничтожить личность, судьбу, человека. Ибо человека, живущего в рамках и ценностях русского мира воспринимать в качестве равного себе индивида невозможно.

Даже если вам кажется, что в данном конкретном случае это не так – вы чего-то не знаете. Это утробное, подсознательное, мрачно-страстное и неконтролируемое вылезет из глубин, уничтожит его и ударит по вам. А вы поймете, что заблуждались, как это понял я в случае с Густасом.

И вот, накануне выборов Президент В. Путин говорит: А зачем нужен такой мир, в котором не будет России? Не знаю, как у кого – у меня это вызвало состояние, близкое к шоку. Ведь это, как я абсолютно убежден, не его личное мнение – мнение человека, который может быть тем, что он есть только в рамках этой страны и этой ментальности, этой, если угодно, системы духовных координат. Не внутри и не геополитических, а именно духовных, потому что внутренняя и международная политика подвержены изменениям.

Только вот этот духовный строй, который хочется назвать духовным смрадом неизменен от века. И при Иванах III и IV и при Николае I, и при Александре III, и при Николае II, и при Сталине, Хрущеве, Брежневе, даже Ельцине и, конечно же, при Путине этот смрад поднимается над безграничным раскинувшимся на огромных просторах в том числе и мирового духовного пространства – повсюду, где звучит русская речь, где говорят об огромном разделенном народе новейшей истории, где читают русские газеты и сочувственно слушают RT – этот духовный смрад висит над пространством русского мира.; Это от века!

Будет меняться все – духовная сущность русского мира останется неизменной! Ведь В.Путин говорит это не нам. Он говорит это тем 80%, президентом которых он является не по букве закона, а по духу! Он говорит это им (которых тьмы и тьмы!).

А что же мы? (А что Титов?). Мы блеем что-то невнятное о демократии, сменяемости власти и «честных выборах»? Да вы представьте себе, кого они привели бы к власти, если бы выборы были бы такими как вы мечтаете?! Да вам В.Путин и его ФСБ золотым веком бы показались бы! Или вы надеетесь что они приведут к власти нас, которых от силы 15-20% в стране и будут жить по нашему порядку и разумению, потому что так правильно, честно и так лучше?!

Да для них наше «правильно, честно и лучше» смерти подобно! Это их подлинный апокалипсис! Они же против этого будут воевать до последнего, а потом книжки писать За что и с кем мы воевали. Им не нужен мир без России, и теперь у них есть, или они всех убеждают, что есть – суперракета, которая лучше превратит все, что дорого нам в холодный ядерный пепел чем позволит хоть на йоту допустить цивилизацию в душное и смрадное болото русского мира, который в их представлении повсюду, где звучит русская речь…

А что делать нам? Я высказал свою точку зрения, рассказав о евреях былых времен, упредивших русский имперский Холокост. Дальше уже начинается: Призывы! Разжигание! Держите за фалды! 282-я! Sapienti sat!

P.S. Справедливости ради следует сказать, что Россия в мире не единственная зараза. Есть еще. Пойдет ли мир по пути последовательного или одновременного излечения, способен ли он вообще пойти по этому пути? На эти вопросы у меня, к сожалению, ответа нет.

Александр Сытин, Facebook