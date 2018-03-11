В ОРДО подтвердили задержание боевика Солоида силами ВСУ

Он был задержан при попытке перейти через линию фронта на подконтрольную Украине территорию. У задержанного было обнаружено оружие и военный билет выданный оккупационной администрацией.

В ОРДО подтвердили, что Вооруженные силы Украины задержали представителя их «боевого крыла» Игоря Солоида. Об этом 11 марта заявил сотрудник т.н. «министерства обороны ДНР» Эдуард Басурин в ходе брифинга, пишут «Новости Донбасса».

«Да, спецназ сил спецопераций ВСУ, через завербованных граждан, провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС «ДНР» Солоид Игорь Викторович», – заявил Басурин.

Он также утверждает, что на задержанного было оказано воздействие, а украинская сторона использует Солоида для «дезинформации».

Как известно, ранее в штабе АТО заявили о задержании боевика НВФ при попытке пройти на подконтрольную Украине территорию. При нем было обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

«Военнослужащие отдельной механизированной бригады ВСУ, которые выполняют боевые задачи на Луганском направлении, пресекли попытку проникновения боевика незаконных вооруженных формирований на подконтрольную Украине территорию», – говорится в сообщении.

После неприцельного обстрела врагом украинских позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами.

«Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией», – сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Силами АТО затримано бойовика НЗФ Військовослужбовці окремої механізованої бригади, які виконують бойові завдання на Луганському напрямку, попередили спробу проникнення бойовика незаконних збройних формувань на підконтрольну Україні територію.Після неприцільного обстрілу ворогом наших позицій бойовик намагався пройти вглиб між спостережними постами. Завдяки професійним та грамотним діям українських захисників його було взято в полон. При ньому виявлено зброю АК-74Н та військовий квиток на ім’я Солоіда Ігора Вікторовича, виданий російською окупаційною адміністрацією.Наразі бойовика передали до компетентних органів. Опубліковано Прес-центр штабу АТО 10 березень 2018 р.

На опубликованной украинскими военными видеозаписи боевик оправдывается, что пошел воевать, потому что на захваченных оккупантами территориях нет работы. Он также подтвердил, что группировками боевиков на Донбассе управляют российские военные.

«Новости Донбасса»