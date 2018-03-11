В оккупированной Макеевке ГАИ России отказываются признавать номерные знаки ОРДЛО

Работающие на дорогах в ОРДЛО гаишники из России требуют от водителей установки на машины номерных знаков выданных в Украине. С таким требование сталкиваются даже деятели самой оккупационной администрации.

Представители Госавтоинспекции РФ остановили главу «Горняцкой районного администрации» в оккупированной Макеевке Сергея Голощапова и приказали сменить номерные знаки так называемой «ДНР» на украинские. Как сообщает Госпогранслужба Украины, информация об этом поступила ее сотрудникам от лиц, которые направлялись из ОРДО через КПВВ.

Отмечается, что «чиновнику» пригрозили штрафом в случае неповиновения и эвакуацией машины на штрафплощадку.

В то же время Госпогранслужба не сообщает, где и когда произошло описанное событие.

«К сожалению, страдать от этого цирка на «российско-республиканской» арене продолжают именно украинцы, проживающие на временно оккупированной территории Украины. Сотрудники Госпогранслужбы неоднократно фиксировали факты отказа российской стороной украинцам в проезде через пункты пропуска из-за наличия только документов фейковых республик», – добавили в Госпогранслужбе.

Там напомнили, что самопровозглашенные руководители ОРДЛО уверяли жителей временно оккупированных территорий, с их «документами» попасть в РФ будет проще и легче, а украинские документы нужны только в случае поездок на территорию Украины, контролируемую Киевом.

«Любые документы, выданные фейковыми республиками не признаны никем, даже создателем данных незаконных формирований. Да, это театр абсурда», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.

В их перечень входят также регистрационные знаки транспортных средств.

ГПСУ