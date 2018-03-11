За Ахмедом Закаевым в Лондоне обнаружена слежка во время интервью

За государственным и военным деятелем независимой Ичкерии Закаевым явно следят спецслужбы. Правоохранительные органы Великобритании, где он получил убежище, раскрыли уже три покушения на его жизнь.

Во время записи интервью за Ахмедом Закаевым в Лондоне была замечена слежка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, бравший интервью у боевого бригадного генерала, премьер-министра Ичкерии Закаева.

«Во время интервью с генералом произошел интересный случай. Кафе уже закрывалось, когда к нему зашел парень восточной внешности. Возможно, китаец. А, возможно, и бурят. Сел напротив и раскрыв устройство, похожее на мобильный телефон. И мой оператор заметил, что в устройствах есть два микрофона. И они направлены на Закаева», – говорится в сообщении.

«Будь-ласка, Андрію, не називайте мене «хаджи». Краще просто Ахмед». Ахмед Закаєв. Абсолютно світська, надзвичайно… Опубліковано Andriy Tsaplienko 10 березень 2018 р.

Украинский дипломат Инна Егорова сопровождавшая Андрея Цаплиенко на встрече с Ахмедом Закаевым, заметила, что на экране работает звуковой индикатор. Парень делал вид, будто снимает «селфи». Егорова вежливо попросила парня не записывать наши беседы, но тот вдруг бросился вон из кафе.

В сообщении отмечается, что встреча с Ахмедом Закаевым в Лондоне, на Пикадилли, проходила недалеко от того самого места, где в 2006 году полонием-210 отравили Александра Литвиненко, соавтора книги «ФСБ взрывает Россию». Следы радиоактивного вещества нашли и в машине самого Закаева.

«Не хочу верить в шпионские игры. Впрочем, отравление в Солсбери напоминает – все возможно. Даже здесь, в Британии», – пишет Цаплиенко

Подчеркивается, что Ахмед Закаев до сих пор остается мишенью для российских спецслужб. В Великобритании разоблачили три покушения на жизнь Ахмеда Закаева.

«Гуляй Поле»