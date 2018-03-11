Россия будет препятствовать курсу Украины в НАТО, в том числе и силой

Украина – ассистент НАТО, это звучит конечно приятно, хоть и непривычно. Но наконец мы получили хоть какой-то публичный ориентир от наших западных партнеров. Хоть и не конкретный ПДЧ, с которым нас «прокинули» в Бухаресте и который должен быть следующим. Поэтому в целом сигнал позитивный, особенно перед выборами.

Кстати, такой сигнал можно рассматривать и как предвыборный аванс нынешней власти и главнокомандующему со стороны западных партнеров (очередной сигнал – напомню, ранее посол ЕС назвал идиотами или слепыми тех, кто не видит реформ в Украине).

Но.

Курс в НАТО всегда раздражал нашу восточную соседку – Кремль свою нелюбовь к Украине любит объяснять противодействию НАТО. В результате у нас были и Харьковские соглашения (российский флот еще на 49 лет), и оккупация Крыма (ай яй яй, в Севастополе будет база НАТО). Эта тенденция постоянная и ее лоббистов в Москве во власти ооочень много есть и будет, Путин взял тренд на военное обострение – в своих последних интервью постоянно грозит НАТО и США.

Логично тут не объясняется (натовских стран вокруг России уже давно много – например, страны Балтии, с некоторыми она очень дружит – Турция), но это факт. «Ястреб мира» Дмитрий Рогозин когда-то, поясняя почему РФ всегда так резко против Украины в НАТО, откровенно сказал мне – «нам против НАТО лучше воевать на чужой территории, а если вы войдете, то буфера уже не будет».

Очевидно, что «натовскую угрозу» активно продвигает российский ВПК, их военные и спецслужбы: ибо это деньги, признание их существования – мол, не дармоеды, а значит снова деньги.

И ради срыва курса стран в НАТО Москва изначально ограничивалась информационно-психологическими операциями (публикации/программы в СМИ, митинги, пикеты т.д). Но в последнее время активно прибегает и к откровенно силовым акциям (оккупация Крыма, переворот в Черногории) – и все ради того, чтобы сорвать интеграцию с НАТО.

С Черногорией у Москвы вышел громкий пшик – страна не только арестовала местных исполнителей, но еще и российских организаторов. И страну только еще быстрее приняли в Альянс.

С Украиной – пока оккупация Крыма и открытый конфликт на Донбассе курс на НАТО не сменила, хотя на позицию стран-членов естественно повлияли: никто из них не хочет выполнять п 5 договора (о коллективной защите участников НАТО) против России.

А тут НАТО стимулирует (статус ассистента дали) к теснейшему сотрудничеству. Потому мой неутешительный прогноз и предупреждение – Россия после легализации Путина на очередной срок активизирует деятельность по срыву курса Украины в НАТО. И это будет силовой сценарий.

Поскольку часть диверсантов Рубана уже задержали (а часть ловят по всей стране), то у Москвы остается вариант с военным вторжением: или из ОРДЛО, или даже с подключением регулярных войск с территории РФ (повод благовидный придумают – благо полезных идиотов и российской агентуры в Украине достаточно).

Я серьезно, эта страна больна…

Игорь Соловей