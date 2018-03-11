Великобритания введет новые санкции против россиян

В отношении чиновников из России, которые причастны к коррупции и нарушению прав человека, Великобритания введет новый жесткий санкционный режим, аналогичный с уже принятыми США и Канадой мерами.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Отмечается, что об этом уже договорились министр иностранных дел Борис Джонсон и глава МВД Великобритании Эмбер Радд. Они сошлись во мнении, что Великобритания разработает свою версию принятого в США «закона Магнитского».

Подчеркивается, что эти меры начали разрабатываться еще до того, как был отравлен экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как говорят представители Консервативной партии, законопроект находится в Палате общин. Министры дали согласие на внедрение аналога «акта Магнитского», но они при этом заявили, что правительство сопротивляется внесению в него «ключевых» элементов, которые сделают данный закон по-настоящему действенным.

В Британии о новых санкциях стали говорить после того, как экс-премьер-министр Дэвид Кэмерон в декабре посетовал, что «мы не ввели «акт Магнитского», следуя аналогичным шагам США, Канады и нескольких стран ЕС.

The Telegraph