Волкер считает, что Украина не готова к вступлению в НАТО

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и Грузия в настоящий момент не готовы к вступлению в НАТО

«Украине и Грузии нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать», — сказал Волкер.

Однако, по его словам, Украина должна была получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО еще на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. Он также отметил, что тогда ряд стран-членов НАТО выступили против этого шага, не желая давать Киеву гарантий.

Как сообщало «Гуляй Поле», НАТО официально признал стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставило статус страны-аспиранта.

УНИАН