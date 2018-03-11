Шантажиста Путина жестоко побьют

Немецкий режиссер, снимающий антипутинский фильм, пожаловался мне, что многие немцы теперь боятся с ним сотрудничать. Так сильно их испугало отравление Скрипаля, его дочери и случайных жертв этого теракта в Солсбери.

Это означает, что отравители достигли своей цели. Они ведь не только мстили «предателю», чтобы другим неповадно было. Покушавшиеся на Скрипаля прежде всего пытались запугать Запад. Отсюда такой общественно-опасный способ проведения теракта и демонстративная наглость его организаторов. Этим преступлением Путин посылает месседж европейцам — «вы наши заложники, мы можем хоть пол-Европы перетравить, а вы даже не вякните».

Только недавно он шантажировал Запад своим «сверхоружием» и готовностью к ядерной войне, а теперь запугивает массовым отравлением людей в центре Британии. Все это звенья одной цепи. Путин таким образом презентовал миру внешнею политику своего нового президентского срока. Ее можно кратко сформулировать так: «ударим по санкциям ракетами и ядами».

Однако в долгосрочной перспективе такая политика обречена. Рассказывая о своем новом «сверхоружии», Путин жаловался на то, что его «никто не хотел слушать» и требовал «послушайте нас сейчас». Шантажируя и терроризируя Запада, он пытается принудить его к любви. Российский диктатор ведет себя, как хулиган, угрожающий отравить любимую кошку отвергнувшей его одноклассницы. На страхе отношений не выстроишь. Шансов таким образом склонить девушку к любви равны нулю. Ничего кроме брезгливого отвращения этот шантаж вызвать не может. И кончится он только тем, что рано или поздно шантажиста просто жестоко побьют.

Игорь Эйдман