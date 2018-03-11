Движение Медведчука отрицает связь с Рубаном

В общественном движении «Украинский выбор» Виктора Медведчука заявили, что арестованный глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан не имеет отношения к движению

Об этом сказано в заявлении «Украинского выбора».

«Необходимо подчеркнуть, что Владимир Рубан не является и никогда не являлся членом Общественного движения «Украинский выбор»… Владимир Рубан принимал участие в мероприятиях проекта «Украинская федерация» наравне со многими другими экспертами, журналистами и общественными деятелями как гражданин, которому тогда, в 2013-м, были близки идеи «Украинского выбора», — сказано в заявлении.

Подчеркивается, что «идеология «Украинского выбора» не предполагает создания каких-либо «народных республик», а Владимир Рубан никогда не вел этот проект».

О публикациях Рубана в блоге на сайте «Украинского выбора» в организации заявили, что он разметил несколько своих материалов, «но после событий 2014 года позволил себе ряд оскорбительных заявлений в адрес Медведчука».

Напомним, правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, когда он пытался въехать из контролируемой боевиками территории так называемой «ДНР» на подконтрольную Украине территорию. Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием», и ч.1 ст.14 «Приготовление к преступлению», ч.3 ст.258 «Террористический акт».

В СБУ рассказали, какое именно оружие перевозил Рубан из зоны АТО и в каком количестве.

Согласно опубликованному СМИ документу, Рубана подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко. Однако, по данным СБУ, боевики «ДНР» совместно с Рубаном готовили теракт в Киеве с большим количеством жертв среди мирных жителей. Позднее главарь «ДНР» Александр Захарченко опроверг данные о тесном сотрудничестве с Рубаном.

Владимира Рубана арестовали на 60 суток без права на залог.

Глава СБУ Василий Грицак также рассказал о связях Рубана с лидером «Украинского выбора» Виктором Медведчуком. По данным спецслужбы, Рубан в этом проекте курировал вопрос федерализации Украины. Позднее были обнародованы свидетельства антиукраинской деятельности Рубана, которая финансировалась Россией.

«Украинский выбор»