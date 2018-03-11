Британская полиция рассказала, чем был отравлен российский перебежчик

Сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции нашли следы нервно-паралитического вещества в пиццерии Zizzi, где экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обедали в воскресенье, 4 марта.

Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

На данный момент отсутствуют основания полагать, что кому-либо из тех, кто находился в ресторане одновременно с пострадавшими, грозит опасность или они имеют какое-либо отношение к попаданию в пиццерию отравляющего вещества.

Кроме ресторана Zizzi, в оцеплении находятся еще четыре локации в Солсбери — дом Скрипаля, паб Bishopʼs Mill, лавочка в парке, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь, а также кладбище, где похоронены жена и сын экс-сотрудника ГРУ РФ.

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд в субботу, 10 марта, сказала, что в расследовании задействованы более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции. Следствие установило более 200 свидетелей и собрало более 240 улик, которые «быстро и профессионально» изучают эксперты.

ВВС