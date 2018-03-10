Террорист Гиркин обвинил Путина в неадекватности

По словам российского террориста новая гонка вооружений, в которую свои бахвальством втягивает Россию Путин приведет полному проигрышу Западу. Гиркин так же сравнил ражим Путина с периодом «застоя» в СССР.

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию показало его неадекватность и опасность. Об этом заявил бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире «Рой ТВ».

«Он ставил задачи, которые выполнены не будут гарантированно в существующей социально-экономической реальности. Они вообще невозможны. Фундамента под этим нет никакого. В отношении военной части, он неадекватен, потому что при разрушенных с его участием экономике, станкостроении, инструментальном производстве невозможно поддерживать боеспособность армии даже на нынешнем уровне», – сказал он.

По его словам, гонка вооружений между Россией и Западом закончится проигрышем первой.

«Неадекватность, хвастовство, блеф с одной стороны. И, что самое опасное, скорее всего он действительно верит в то, что говорит. Человек никогда не управлял страной, в последние годы, точно. Он царствует. Страной управляет кучка чиновников, которые не сменялись в течение 20 лет. Которым он поручил отрасли экономики, которые его кормят дутыми цифрами», – говорит боевик.

Он сравнивает режим Путина с периодом Леонида Брежнева у руля СССР.

«Неадекватность Путина уже замечена и внутри страны, и вовне. И будет использована не только против него, но и против России в целом. Он опасен и для страны, и для всего мира. Некоторые, типа Поклонской, восприняли речь Путина на ура, всерьез. Это показывает качество той элиты, которую он сформировал. Некоторые, естественно, изображали экстаз. Но значительная часть элиты превратилась реально в идиотов, тоже живущих на планете розовых пони», – добавил Гиркин.

«Гуляй Поле» напоминает, что 1 марта в послании Федеральному собранию Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой.

Путин заявил, что сирийская операция показала возросшие возможности вооруженных сил России.

«Рой ТВ»