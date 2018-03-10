Россия вкладывала в Тимошенко и Януковича огромные средства

Вложения в этих украинских политиков превышали нынешние вложения США в Украину в десятки раз. Однако, все эти колоссальные средства, отпускаемые на формирование пророссийских институций в Украине были разворованы украинскими политиками и российскими чиновниками.

Россия вкладывала в украинские институции Юлии Тимошенко и Виктора Януковича огромные средства, но все они были разворованы совместно с российскими чиновниками. Об этом беседуя с Любовью Люлько в студии «Правда.Ru» рассказал российский историк доцент кафедры «Российская история XIX – начала XX века» исторического факультета Московского государственного университета, советник Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации Президента России Олег Айрапетов.

«На ту же самую Украину Россия вложила в десятки раз больше, чем американцы. И не историческая Россия, а Российская Федерация» – подчеркнул историк.

Особо он выделяет роль Юлии Тимошенко и Виктора Януковича в развитие пророссийских институций в Украине. Правда Айрапетов подчеркивает, что средства были разворованы указаными украинскими политиками в сговоре с российскими чиновниками.

«Вкладывали в инстиуции которыми руководила Тимошенко и Янукович. Они вместе с нашими чиновниками воровали. И это казалось нормальным. Знаете такое – «вместе кушаем» – есть такой бандитский прием», – подчеркивает Айрапетов.

В заключение он подчеркивает, что одним из самых важных институций в самой России является – образование. К его большому сожалению, в руководстве России нет понимания важности этой институции для формирования пророссийских сил в странах, где имеются геополитические интересы.

«Гуляй Поле»