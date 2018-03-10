Тактика Порошенко в предвыборный год. Информация после закрытой встречи

9 марта состоялась неформальная и очень закрытая встреча блогеров с Президентом Украины Петром Порошенко. В связи с большим количеством «инсайда» встреча проходила без фотоаппаратов, диктофонов и телефонов, так что увы – фотографиями я вас не порадую.

Цель встречи, как это ни странно прозвучит, знакомство. Виртуально мы конечно следим за жизнью Президента, а он не менее виртуально читает то, что мы пишем в Фейсбуке. Читает и лайкает, только под другим аккаунтом (не признался, каким). Читает затем, чтобы понимать настроения общества не из сводок и чужих отчетов, а так сказать «из первых рук», пишет Игорь Бигдан на страницах своего блога в «Живом Журнале».

И вот, через три года взаимного чтения, пришла пора развиртуализироваться и позадавать друг другу вопросы. Получилось забавно: «порохоботы», которые в инете как правило защищают Порошенко, в реале засыпали его неудобными вопросами, жалобами на плохую коммуникацию с властью, на плохую информационную политику, «мы все умрем» и т.п. – короче выглядели типичными зрадофилами.

Ага, оптимист – этот не тот, кто первым кричит «ура», а тот, кто последним скажет «трындец». Такое настроение было отчасти и потому, что подобную встречу надо было проводить в 2015-м, а не сейчас. Все эти годы общего у «порохоботов» только название – нет ни финансирования от власти, ни «темников», ни лайкающих «ботоферм» – ничего из того, что нам приписывают недорогенькі медиасодержанки. Возможно что-то изменится в будущем, но по итогам встречи оптимизм блогеров не зашкаливал – несмотря на то, что Петр Алексеевич признает провалы в информационной политике и очень хочет их исправить. Поживем-увидим.

Давай уже инсайды

Даю. Если что, ниже – не прямая речь Порошенко, а моя интерпретация и мои выводы.

По Рубану – это была ювелирная операция спецслужб, вскрывшая большой заговор террористов. На следующей неделе информацию будут постепенно публиковать, Порошенко обещал много интересного.

Почему Рубана взяли только сейчас?

Потому же, почему Саакашвили выгоняли медленно, а тризубца Семенченко до сих пор не привлекли. Украина – демократическая страна, остающаяся такой даже во время войны. Частично потому что мы не можем позволить себе диктатуру – мы лишимся поддержки мирового сообщества. Частично потому что Порошенко осознает, что диктатура – это путь в один конец. Ли Куан Ю – это один из немногих успешных, но все равно неприятных образцов диктатуры, а подавляющее большинство диктаторов рано или поздно скатываются до уровня Мадуро или Путина.

Так вот, демократия обязана соблюдать Конституцию. Если кто-то желает круглосуточно митинговать – мы не можем ему запретить, в рамках закона митингуй сколько влезет.

Власть в демократической стране вынуждена подчиняться решениям суда. Если на кого-то нет железобетонных улик (на Рубана есть), то нет смысла идти в суд.

Политики в демократической стране вынуждены учитывать народные настроения. Если протестующие имеют значительную народную поддержку – политики вынуждены с ними считаться. И наоборот – нужно дать народу убедиться, что очередной популист – это именно популист, а не мессия, и дождаться, пока его народная поддержка сведется к нулю.

Поэтому Сааккашвили разрешали бегать по крышам, мутить народ популизмом – ровно до тех пор, пока он не нарушил ряд законов и до тех пор, пока он за деньги Курченко имитировал народную поддержку. Бомжатник под Радой не имели бы права разогнать, если бы не нашли там оружие. Соболева посадят, только когда улики по ему будут неопровержимыми. И так далее.

Это неприятно в том смысле, что страна постоянно находится в нервном напряжении из-за мудаков, избравших истерию основным политическим инструментом. Система аккуратно, не нарушая законы, устраняет одного мудака – на его место приходят новые. Их задача – радикализовать обстановку настолько, чтобы убили какого-нибудь известного оппозиционера и ввергнуть Украину в кровавый хаос. Задача спецслужб – дать мудакам зашкварится по полной и удерживать протест в мирном русле. Как именно это делается, можно проследить на кейсах Саакашвили и Рубана.

Да, непрерывная истерия нервирует. Но вот реально, альтернатива одна – диктатура. А это нифига не альтернатива.

Военное положение, как вариант временной диктатуры – тоже плохая идея. Во-первых, ВП убьет экономику. Во-вторых, гибридная война, как и холодная война, может длиться десятилетиями, так что «временное» ВП окажется постоянным.

Кстати, возможно вы помните, как ряд политиков весной 2014 требовали немедленно ввести военное положение. Это была ловушка от Путина: ВП не позволило бы провести выборы Президента, а кабмин в лице и.о. министров превратился бы в ту самую нелегитимную «хунту», которой нас так старательно называл Кремль. Выборы-2014 года были чрезвычайно важным шагом в судьбе Украины.

Что интересного нас ждет в экономике?

Налог на выведенный капитал. Это очень крутая реформа, заменяющая налог на прибыль, упрощающая ведение бизнеса, снижающая налоговую нагрузку и стимулирующая инвестиции. Вот реально экономическая бомба, которую ждет бизнес.

Порошенко сторонник этой реформы и будет ее активно продвигать в ближайшее время. Но, во-первых, он все-таки не принимает законы – это работа ВР. Да, там есть самая крупная фракция его имени, но она состоит из «суслик-сука-личностей» чуть более чем наполовину. Возьмите хотя бы Наема с Лещенко, которые будучи членами БПП являются радикальной оппозицией к Порошенко.

Во-вторых, не весь бизнес поддерживает налог на выведенный капитал. Транснациональным корпорациям типа Кока-колы он крайне не нравится, поэтому ждите их атаку в наших самых честных СМИ, через лоббистов МВФ, ЕБРР и т.д.

Привыкайте к тому, что не все, что говорит МВФ – автоматически правильно. Интересы Украины и интересы ее доноров могут совпадать (и тогда полная гармония), а могут не совпадать на каких-то участках. Решаются такие моменты с помощью дискуссии, и это нормально. А говорить, что мы должны молча делать все, что прикажут – как раз ненормально.

И да, мы уже можем позволить себе дискуссию с МВФ. Потому что это у зрадофилов «риформы не делаюца», а в реальности мы достаточно окрепли. И дальше будет только лучше.

Еще из законов 2018 года: нас ждет 100%-я валютная либерализация. Снятие всех ограничений как на покупку-продажу валюты, так и на право открытия счетов за рубежом. Гражданини Украины может иметь счет в любом банке мира, самостоятельно уведомляя налоговую о дополнительных доходах. Так устроено во всех развитых странах, так будет и у нас.

Запрет 3-й группы ФОП: Порошенко не поддерживает этот закон. Это как раз пример полного разброда в БПП, где отдельные депутаты подрабатывают в чужих проектах.

В ближайшие 2-3 месяца в Украине заработает связь 4G. Порошенко считает, что покрытие и скорость важны для развития украинской ИТ-отрасли (хм?) и для перевода государственных услуг онлайн. Когда в любой точке страны со смартфона можно будет оформить документы купли-продажи или например проголосовать на выборах, тогда контакты «гражданин-чиновник» будут сведены к минимуму, а значит будет уничтожена основная причина коррупции.

Также быстрый нтернет нужен для внедрения телемедицины – чтобы даже фельдшер в селе мог получить консультацию специалиста. На этот проект, кстати, будут потрачены те самые деньги Януковича, использованию которых так увлеченно препятствует НАБУ. За эти же деньги по всей стране строится 184 общежития для военных – таких современных, что язык не поворачивается называть их «общежитиями». Бирюков регулярно выкладывает фотки, можете посмотреть.

Вообще в этом году будет много реформаторских законов и инициатив – потому что год предвыборный, и потому что перебить поток зрады из каждого утюга можно только делами (ИМХО не поможет, но так считает Президент).

А что с Россией, будем ли освобождать Донбасс и Крым решительным ударом?

Нет, будем придерживаться той же стратегии, что и сейчас. Минские соглашения (которые Россия не соблюдает) и санкции (которые Путин за это получает), медленно но уверенно истощают экономику агрессора – в то время как мы крепнем. Напомню, два месяца назад Россия опустошила свой резервный фонд и принялась доедать остальное. Инвестиции в ее экономику становятся токсичными, капитал выводится нарастающими темпами. А наши потери при этом исчисляются единицами жизней в день, а не тысячами, как это было бы в случае попытки выбить пацаков из Донбасса и Крыма прямо сейчас.

Все будет Украина, нужно только уметь играть в долгую.

Так что, свершилось – порохоботы теперь будут на зарплате у банковой?

Нет, не будут. Я давно пытался понять, а почему собственно Порошенко не хочет нанять на работу тех, кто все это время тащит на себе защиту информпространства? Вот теперь, кажется, понял: потому что он такой же. Он безмерно уважает то, что мы делаем, то что мы жертвуем на борьбу время, деньги и силы, но он делает то же самое. Один пример: в 2014 году, когда война с Россией казалась очень вероятной, знаменитые комплексы ПВО C-300, охранявшие Киев, были неработоспособными. Их давным-давно распилили на металл и защититься от вторжения с воздуха было тупо нечем. Порошенко потратил 600 миллионов собственных денег на то, чтобы быстро восстановить систему ПВО. И это только один эпизод, а в целом затраты лично Порошенко и компании Рошен исчисляются миллиардами гривен.

Зачем он это делает? Он просто любит Украину и не хочет, чтобы она превратилась в Россию. Мотив простой, но железный.

Нас и наши мотивы он считает такими же. А раз так, то о какой «зарплате порохобота» может идти речь?..

Не то чтобы я был полностью согласен с таким подходом. «Поки товстий схудне, худий здохне» – у рядового инфоволонтера банально нет столько ресурсов в запасе, чтобы годами воевать без поддержки. Поэтому мы договорились новые проекты направлять на рассмотрение – Президент в них заинтересован. Вот только я сомневаюсь, что у него есть достаточное количество толковых исполнителей, а рассчитывать на нас – ну куда нам еще нагрузка, эту еле тянем.

Так что в этом вопросе оптимизм очень сдержанный.

Итог

Мне было интересно. Поговорили хорошо, ответы на свои вопросы я получил. Порошенко – оптимист, достаточно простой в общении, в меру эмоциональный, в меру жесткий собеседник, умный и очень интересный человек. Я думаю, что это лучший Президент из тех, которые у нас были.

Его жена Марина – хрупкая и застенчивая красавица 🙂 Она тоже была, иногда поддерживала мужа, но больше молчала. Я в конце подошел и спросил ее «как вы выдерживаете такую жизнь?». Она ответила, что «силы придает уверенность, что так правильно«.

Игорь Бигдан, «Живой Журнал»