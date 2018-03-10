Евразийцы в панике. Россия летит в «черную дыру»

То, за что Путина проклинают либералы и западники, националисты его хвалят, но сами проклинают за что-то другое. За полное отсутствие того, что им надо. Все время полдела, полстакана.

Что происходит у нас в политике? У людей недоумение. Даже те, кто понимал что-то, перестали понимать. И говорить об этом чрезвычайно трудно, пишет Александр Дугин на страницах российской газеты «Завтра».

В стране все очень и очень плохо. Ничего хорошего в российской политике нет, и самое главное, чем ближе новый шестилетний срок нашего бессменного президента, тем меньше надежд. И ладно было бы плохо в настоящий момент — но надежды нет. Она была, теперь нет.

У либералов, конечно, давно надежды не было. Они надеются только на то, что можно будет перейти к следующему этапу развала России. Им говорят: подождите, не все так плохо. Вы только дождитесь. И они ждут, плюются. А некоторые сидят в уюте и ждут.

Русскому же народу говорят: ждите или не ждите, вы вообще никакого отношения к происходящему не имеете. Вот вам порция гнилых патриотических симулякров, и довольствуйтесь этими подделками патриотизма, которого полны каналы, и которые уже становится стыдно быть патриотом. Потому что это позорище. То, как нашу патриотическую идею сегодня защищает наше государство, это позорище.

Недавно политолог Михаил Делягин сказал: «Судя по новостям, наше государство сходит с ума». У меня такое же предварительное ощущение. Не могу сказать, что государство сошло с ума, потому что не очень представляю, что такое «государственный ум». По крайней мере, никакого ума в нашей политике и близко не лежало. С чего там сходить? Но тем не менее, ощущение такое.

Нет не только настоящего. Ну, можно потерпеть — разве у нас не было трудных времен в истории? Но нет никакой перспективы для будущего. Если будущее для либералов — «Это рухнет», то у нас будущего нет. Ведь если рухнет, то будет только хуже. На что нам надеяться? На то, что все рухнет и мы вернемся в ельцинские и горбачевские времена? А если не рухнет и будет, худо-бедно переваливаясь, дальше тащить систему — это же смертельная тоска…

Ничего не происходит ни в чем — и это, конечно, для русского человека грустно, потому что за такое голосовать невозможно, а против — тем более невозможно. Да и цирк, балаганный характер происходящего тоже налицо.

Это очень расстраивает. Видно, что государство не в своем уме. Но есть ли оно? Оно все больше присутствует, все больше давит, и все более и более это давление становится бессмысленным и противоречивым.

Это черные времена. Не знаю, чем это разрешится. «В русской истории все непредсказуемо», сказал бы Александр Андреевич Проханов. Чем глупее, тем умнее, чем отвратительнее распадается, тем быстрее будет собираться в новую метафизическую конструкцию и лететь в непонятные черные дыры… Но в эти черные дыры мы уже летим, мне кажется, и летим стремительно. Здесь я не разделяю оптимизма Александра Андреевича, хотя это замечательный человек и мой близкий друг. У меня нет ощущения, что чем хуже, тем лучше.

Дно мы давно пробили — куда еще падать?

Все меняется, если сесть на самолет и вылететь за пределы России — желательно, в направлении Запада. Когда оказываемся за пределами страны, мы смотрим на Европу, на Америку, на весь остальной мир — и видим это падение, гниение, вырождение, окончательный маразм, потерю всякого Логоса, потерю культуры, потерю суверенитета. Новый тоталитаризм политкорректных либералов, феминисток, гендер-идеологии, банды Сороса. Там, на самом деле, уже наступил Mad Max. И смотришь с той стороны на Россию — и думаешь: какая же у нас крутая страна, какой у нас президент молодец! И в Сирии молодцы, и Крым наш! Настоящая гордость за Россию возникает только за пределами России.

Но стоит вновь пересечь границу в обратном направлении, и вновь ощущение: идеологии нет, духа нет, экономика дышит на ладан, зверство либералов в правительстве, полный провал в образовании, культуре и науке. Царит чудовищная лживость, которую уже невозможно разрулить. Правда настолько далеко исчезла за горизонтом, что мы даже не знаем, в каком направлении она была когда-то. Это море лжи. И все опять становится безысходным, и дно становится все глубже и глубже. Вот такой парадокс.

Что делать? За кого голосовать? Как быть в этой ситуации? Не могу сказать, не беру на себя такой ответственности. До какого-то момента я всегда знал, что надо делать — сейчас нет. Я даже не понимаю, что с этим кошмаром делать. Мы уже сами себя не понимаем. Здесь меня не понимают, там меня не понимают.

То, за что Путина проклинают либералы и западники, мы его хвалим, но сами начинаем проклинать за что-то другое. За полное отсутствие того, что нам надо. Все время полдела, полстакана. Такое ощущение, что это уже не маскировка, а биполярное расстройство, когда во внутренней политике одна рука делает одна, другая — другое.

Во внешней политике при этом все замечательно: Крым наш, Россия выдерживает санкции, силой нас не сломить.

В этом странном состоянии мы и застыли.

У меня нет рекомендаций, кроме одной. Я думаю, что нам надо немного абстрагироваться от государства. Государство сошло с ума. Если мы не хотим сойти с ума, мы должны немного отслоиться от него. Заняться нашей культурой, нашим мышлением, нашим Русским Логосом параллельно с государством. Нам надо немного повзрослеть. С отеческими функциями наше государство не справляется. Это еще отец, но отец, который обучать нас неспособен. Он что-то на себе держит, но это уже не авторитет, не указывающий путь рулевой. Строго говоря, он нас бросил. Мы не будем его проклинать, но надо становиться на собственные ноги.

Как нашему инфантильному русскому обществу, которое искренне верит в царя-батюшку, с этим быть, вообще не представляю. Это совсем новое для нас амплуа. Мы фактически на глазах сиротеем, потому что царь-батюшка воспитывать нас, превращать в полноценный народ не намерен.

Верить или не верить государству, свергать его или не свергать — оба выбора абсолютно ложны. Поэтому предлагаю сосредоточиться на себе, на своем собственном народе, на традиции. Не хочет государство разрабатывать идеологию — мы сами разработаем.

Если мы хотим сохраниться в истории, и дальше быть русским народом, этот навык опоры на собственные силы, на собственную субъектность вопреки всему должны обрести. Не вопреки государству, и не с государством, сошедшим с ума, а параллельно. Русское общество как таковое — со своей системой координат, авторитетами, субъектностью.

Александр Дугин, «Завтра»