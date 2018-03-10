Путин отстранился от Пригожина, но подтвердил его деятельность в США и Сирии

Не исключено, что Пригожина готовят на «заклание», сделав «сакральной жертвой» ответственной за «самодеятельность» на внешних театрах действия российской гибридной войны.

Президент России Владимир Путин накануне выборов начал дистанцироваться от Евгения Пригожина, которого считают ответственным за вмешательство в президентские выборы в США 2016 года и военные операции в Сирии. По всей видимости национальный лидер пытается вывести себя из под грозящего ему репутационного удара в условиях санкций. Не исключено, что Пригожина готовят на «заклание», как отыгравшую свою партию пешку,сообщает Незыгарь.

«Я этого человека знаю, но не считаю его своим другом», – сказал Президент о Пригожине, добавив, что сообщения об их дружеских отношениях являются «передергиванием фактов».

В ответ на вопрос о том, связан ли Пригожин с российскими наемниками, воюющими в Сирии, Путин сказал, что у предпринимателя могут быть «интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии».

«Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему – это все его личная инициатива», – отметил Президент.

Отличная версия Президента, что Пригожин и его тролли работают на США.Перспектива у версии великолепная – «повар», видимо, «присядет» рано или поздно за свои фокусы, отмечает Незыгарь.

25 мая 2016 года сводная группа оперативников Службы экономической безопасности ФСБ и сотрудники спецбатальона ДПС УГИБДД Петербурга на Английской набережной в Петербурге подали знак остановиться кортежу, состоящему из BMW 760 и Nissan Patrol. Обе иномарки не среагировали, и за ними началась погоня, во время которой машина с охраной попыталась даже отжать служебную автомашину ГИБДД. В машине находился Пригожин, который покинул ее и скрылся в офисе. В конфликт с ФСБ вступили сотрудники его охраны.

В сентябре 2016 охраник Пригожина получил 2 года условно с трехлетним испытательным сроком за сопротивление сотрудникам ФСБ. Но осадок у силовиков остался.

Незыгарь