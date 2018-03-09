За месяц в ОРДЛО зашли около 100 российских снайперов, – Жебривский

На линии разграничения ВСУ и оккупационных сил не так много обстрелов из запрещенных минскими соглашениями средств поражения. В тоже время возросла активность вражеских снайперов.

На временно неподконтрольные Украине территории Донбасса за последний месяц зашли около 100 российских снайперов. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает «112 Украина».

«Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены минскими соглашениями, то снайперы — за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию «ДНР» и «ЛНР», – как сами стреляют, так и учат местных орков», – отметил Жебривский.

Российско-оккупационные войска в пятницу снова нарушили условия перемирия, дважды обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. В результате погиб украинский военнослужащий – воин “Азова” Юрий Луговский, еще один военный получил ранения.

«112 Украина»