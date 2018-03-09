Третьеримский монстр: Как Европа сама взращивает угрозу себе

По данным западных разведок, Путин готовится к войне. Это очевидно по всем признакам: расположение войск, типы вооружений, постановка экономики под контроль государства и т.д.

В это время Европа строит планы на расширение закупок русского газа и продолжает покупать нефть. Ирония судьбы в том, что кормить/вооружать будущего агрессора больше других хотят Германия и Австрия, пишет Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

Прошлый рейх, как мамка, дает сиську нынешнему. Или берет сиську. Или не сиську.

По данным западных разведок, Путин готовится к войне. Это очевидно по всем признакам: расположение войск, типы… Опубліковано Айдером Муждабаєвим 9 березень 2018 р.

Дело в сути – не в аллегориях. Европа взращивает монстра, который пойдет на нее войной. Собственно, уже пошел. Пока что гибридной.

Думаете, херры бюргеры, на Украине он остановится, а вас будет любить?

Будет. Только форма этой любви вам не совсем понравится.

Айдер Муждабаев, Facebook