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Взгляд

Третьеримский монстр: Как Европа сама взращивает угрозу себе

Айдер Муждабаев, Facebook
09 марта 2018

По данным западных разведок, Путин готовится к войне. Это очевидно по всем признакам: расположение войск, типы вооружений, постановка экономики под контроль государства и т.д.

В это время Европа строит планы на расширение закупок русского газа и продолжает покупать нефть. Ирония судьбы в том, что кормить/вооружать будущего агрессора больше других хотят Германия и Австрия, пишет Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

Прошлый рейх, как мамка, дает сиську нынешнему. Или берет сиську. Или не сиську.

По данным западных разведок, Путин готовится к войне. Это очевидно по всем признакам: расположение войск, типы…

Опубліковано Айдером Муждабаєвим 9 березень 2018 р.

Дело в сути – не в аллегориях. Европа взращивает монстра, который пойдет на нее войной. Собственно, уже пошел. Пока что гибридной.

Думаете, херры бюргеры, на Украине он остановится, а вас будет любить?

Об острой необходимость политической русофобии

Будет. Только форма этой любви вам не совсем понравится.

Айдер Муждабаев, Facebook

Tags: ЕС, Россия, сотрудничество

© Гуляй Поле

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