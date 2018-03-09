Красовский сам попросил включить его в список «Миротворца»

Соратник Собчак, либеральный российский журналист Красовский разразился яростным постом в ответ на включение поддерживаемого им кандидата в президенты в базу данных «Миротворца». Из солидарности он тоже с руганью попросил включить его в эту базу.

Член избирательного штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак – российский журналист Антон Красовский разразился гневным постом в адрес Украины и ее руководства. В заключение своего поста на Facebook Красовский попросил включить его в базу данных «Миротворца».

«Собчак попросила Украину пустить ее в Крым. Через Перекоп, по украинскому закону. Из-за несоблюдения этого закона русскую певицу Юлию Самойлову они например не пустили в Киев на «Евровидение». Собчак попросила Украину официально, вежливо, письмом. Собчак – один из немногих русский политиков, открыто выступающих против присоединения Крыма к России, называющий это нарушением международных норм, борющихся за окончание войны на Донбассе», – пишет он.

Собчак попросила Украину пустить ее в Крым. Через Перекоп, по украинскому закону. Из-за несоблюдения этого закона… Опубліковано Anton Krasovsky 7 березень 2018 р.

Красовский отмечает, что в ответ на письмо Собчак украинский министр иностранных дел Климкин обвинил Ксению в политической шизофрении, а сайт «Миротворец» включил ее в список невъездных.

«За наш с ней репортаж из Крыма, который мы делали в апреле 2014 года. Закон кстати о въезде принят украинцами в 2015 году, но в Украине же законы имеют обратную силу. Да?», – добавляет Красовский.

Далее Красовский выдвигает ряд ничем не подкрепленных обвинений в адрес руководства Украины. Как подчеркивает член избирательного штаба Собчак, что «теперь понятно, кому на самом деле выгоден русский Крым, кому выгодна война на Донбассе, кто на самом деле заодно и с Путиным, и с «ДНР». Далее звучат прямые обвинения Порошенко, Климкина и других, не названых, государственных деятелей современной Украины в пособничестве войне и оккупации Крыма.

«Очень жаль, что там тоже хотели как лучше, а получили как всегда. Удачи. Меня в свой список включить не забудьте, м***ки вы е***ые!», – пишет Красовский в заключение.

«Гуляй Поле»