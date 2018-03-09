Кто будет наблюдать в Крыму за выборами Путина?

Осталось меньше двух недель до очередного переизбрания Путина. Результат всем понятен заранее, но проблем у Володи и Ко меньше не стало. Череда скандалов, провалов и неудач просто преследуют кремлевскую клику в последнее время, и оправдываться перед собственным электоратом становится все труднее. Но основной головной болью остаются выборы, и главной проблемой в этом вопросе является аннексированный Крым.

В «легитимности» проведения выборов на территории РФ никто не сомневается, но как быть с Крымом, чья аннексия не признана мировым сообществом, и полуостров до сих пор считается территорией Украины. Ведущие международные организации такие, как ПАРЕ, ОБСЕ и ЕС, отказались отправлять своих наблюдателей в Крым. Вопрос «международного признания» выборов в Крыму находится на грани провала, поэтому российские спецслужбы опять активизировали работу в данном направлении, начиная использовать «полезных идиотов», лояльных путинскому режиму, пишет Секция «Браво» группы «Информационное сопротивление».

Операция «выборы в Крыму» не является чем-то новым для ФСБ и прочих, т.к. в 2014 году уже была отработана данная схема во время «крымского референдума», где были задействованы так называемые «независимые международные наблюдатели».

Россия пригласила около 300 лояльных «наблюдателей», которые будут наблюдать за нелегальными выборами в Крыму. В активный поиск «международных наблюдателей» включились ассоциация «Гражданский контроль», «Российский фонд мира», «Дом Африки» и др., которые проводят работу среди «лояльных» иностранных граждан. На данный момент российская ЦВК еще не озвучила список приглашенных на выборы «международных наблюдателей», поэтому мы попытаемся составить свой список «любителей Путина». Но, обо всем по порядку.

«Президентские выборы в Крыму справедливы, свободны и законны»

Такими заголовками будут пестрить российские и прокремлевские СМИ после президентских выборов в России. Даже возможно, что-то вроде «Европейский совет по демократии и правам человека» признает президентские выборы в Крыму», намекая на то, что европейские организации поддерживают «легитимность выборов».

Но, как ни странно, несмотря на громкое название, домен Евросоза и флаг ЕС на своем вебсайте, ЕСДПЧ никакого отношения к официальным институтам Европы не имеет. Как написано на сайте: «ЕСПДЧ является некоммерческой неправительственной организацией, поддерживающей демократические институты и практики во всем мире. С момента своего основания организация и партнеры работают над созданием и укреплением политических и гражданских организаций, защищают выборы и поощряют участие граждан, открытость и подотчетность в правительстве».

Польские националисты на службе Кремля

Предыстория создания данной «независимой» организации начинается в 2007 году, когда польский ультраправый активист Матеуш Пискорский зарегистрировал в Варшаве организацию под названием «Европейский центр геополитического анализа». После этого, Пискорский принимал участие в нескольких кампаниях по наблюдению за выборами под руководством другой небезызвестной организации CIS-EMO, возглавляемой Алексеем Кочетковым, одним из бывших идеологов РНЕ. На этом персонаже хотелось бы остановиться более подробно.

Российский неонацист с Лубянки

Арестованный в 1993 году за экстремизм и вышедший после отсидки в Лубянском СИЗО по амнистии, Кочетков кардинально поменял свои взгляды и убеждения.

Из врага правящего режима, ярого антисемита и неонациста, он вдруг превратился в пламенного союзника российской власти. Есть подозрение, что сидя на Лубянке, Кочетков получил «предложение», от которого нельзя было отказаться. Как руководитель CIS-EMO, с 2004 года ручной демократ Леша Кочетков стал бороться за «европейские ценности» под чутким руководством товарищей с Лубянки, и организация под его началом стала важным инструментом поддержки Россией дружественных кандидатов в странах СНГ. В большинстве случаев занимала позицию, диаметрально противоположную Бюро по демократическим институтам и правам человека, редко соглашаясь с ОБСЕ по поводу оценки хода и результатов выборов.

Дабы придать международный вес организации, Кочетков начал искать партнеров в Европе. Но кого может найти бывший неонацист? Правильно, себе подобных. Поэтому, ультраправый Матеуш Пискорский со своим центром оказался, как никогда кстати. После Пискорского на горизонте появился еще один партнер, бельгийский неонацист Люк Мишель, лидер «Евразийского совета за демократию и выборы», основанного опять же за российские деньги. Задача этой троицы состояла в том, чтобы всегда представлять интересы внешней и внутренней политики Москвы, и противостоять скептической или негативной оценке очередных «демократических» выборов со стороны ОБСЕ, ПАРЕ и др. на территориях влияния России, а именно Абхазии, Приднестровья, Северной Осетии и т.д.

Этот «демократический» альянс просуществовал до 2011 года, после чего Кочетков и Пискорский разошлись по личным причинам. Но Матеуш Пискорский сразу же нашел нового российского покровителя Александра Брода, руководителя организации «Гражданский контроль».

«Гражданский контроль» по контролю над гражданами

Несмотря на громкое название, данная организация действует не в интересах прав человека, а в интересах правящей верхушки. Это легко понять по статьям, опубликованным на сайте организации. Да и сам Александр Брод выглядит «независимым» и рьяным борцом за права человека.

В 2002 году он основал НПО «Московское бюро по правам человека», целью которого является ежедневный мониторинг по нарушению прав человека в России. Казалось бы, серьезным делом заниматься должны, права человека отстаивать, но нет, служба Путину и его окружению превыше всего. Вместо того, чтобы заниматься вопросами прав крымских татар, якобы граждан России, Бюро, в основном, интересуют поддержка российской версии крушения самолета президента Польши Качиньского, визит немецких парламентариев в Крым, выборы в Каталонии. Яркий пример очередной ручной «независимой» правозащитной организации.

Хотя чему тут удивляться, если сам руководитель Бюро является ярким представителем когорты «полезных идиотов» Путина. В марте 2006 г. Брод опубликовал 24-страничный справочник по фашистам и правым радикалам, в котором четверть текста занимают цитаты В. Путина. Говоря о войне в Южной Осетии 2008 года, Александр Брод заявил: «Судя по числу жертв и масштабам разрушений, грузины хотели оправдать название проводимой операции „Чистое поле“. Совершенно очевидно, что целью операции с подобным названием было полное уничтожение осетин в Южной Осетии». Позднее он заявил, что грузинские военнослужащие воевали под действием наркотиков.

В марте 2014 года Брод подверг критике смену власти в Украине, охарактеризовал случившееся как «государственный переворот силами оппозиции, радикалов, неонацистов и криминала», увидев в этом весьма реальной угрозу массового нарушения прав россиян и геноцида русских в нашей стране. В сентябре 2015 года включен в санкционный список Украины.

Партнерство московских правозащитников с польскими и бельгийскими неонацистами в пору пришлось в 2014 году для «международной легитимизации» референдума в Крыму, куда были приглашены данные еврожулики в виде «международных наблюдателей» вместе с представителями других европейских ультраправых партий (австрийская партия «Свобода», французский «Народный фронт», венгерский «Йоббик» и пр.)

Результат этого партнерства принес свои плоды, и все как один заявили, что «референдум» был законным и справедливым, и что Крым справедливо принадлежит России».

Пискорский и его талантливый ученик

Но вернемся к Пискорскому, который в 2015 году возглавил политическую партию Zmiana (Смена), сочетающую в себе социально-экономический популизм, националистические настроения и, самое главное, прокремлевские идеи. Осенью 2015 года в Украине прошли региональные выборы, в которых Кремль поддержал «Оппозиционный блок». Поскольку Пискорский был подвергнут санкциям Украиной за свою деятельность в Крыму в 2014 году, он не мог поехать в Украину со своей командой из «Европейского центра геополитического анализа». Однако член ультраправой партии «Смена» Януш Недзведский участвовал в качестве координатора в работе «Политической инициативы», возглавляемой Сергеем Благовещенским. Наблюдая за региональными выборами в Украине в 2015 году, «Политическая инициатива» работала в пользу «Оппозиционного блока».

Недзведский оказался способным учеником Пискорского и после участия в «наблюдении» за украинскими региональными выборами погрузился в прокремлевскую и антиукраинскую деятельность. Он стал любимцем русского дезинформационного ресурса «Спутник», который представляет его «польским независимым комментатором». В ноябре 2015 года, Недзведский и его коллеги по партии, протестовали в посольстве Турции в Польше после того, как Турция сбила российский самолет.

В июле 2016 года он сопровождал двух польских сенаторов от либерально-консервативной партии «Гражданская платформа», Яна Рулевского и Ежи Висла, которые отправились в Одессу, чтобы встретиться с представителями «Оппозиционного блока». А в ноябре 2017 года Недзведский принял участие в съезде прокремлевского национал-большевистского движения «Суть времени», основанного и возглавляемого Сергеем Кургиняном. Наверное, нет смысла пытаться объяснить существующую связь между Недзведским и российскими спецслужбами

Однако в мае 2016 года польская ультраправая партия «Смена» получила болезненный удар. Ее лидер Матеуш Пискорский был задержан польской службой внутренней безопасности по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Это, в частности, означало, что созданный Пискорским «Европейский центр геополитического анализа» не функционирует и больше не может координировать «миссии по наблюдению за выборами».

И тут российскими спецслужбами была оперативно найдена замена Пискорскому. Ей оказался его способный ученик Януш Недзведский, который в марте 2017 зарегистрировал года свою собственную организацию «наблюдения за выборами» под названием «Европейский совет по демократии и правам человека». Даже при смене названия, роль новоиспеченной организации осталась прежней.

Первые шаги ЕСДПЧ

Первую задачу от своих московских кураторов «Европейский совет по демократии и правам человека» выполнил в сентябре 2017 года, выступая в качестве координатора иностранных «наблюдателей за выборами». Недзведский и компания представили 27 человек в качестве «международных» наблюдателей во время проведения региональных выборов в России, в том числе французского политика Тьерри Мариани, известного своими пророссийскими взглядами, признанием аннексии Крыма Россией, отказом от политики санкций, а также необходимости оказания гуманитарной помощи «ДНР» и «ЛНР», а также Павла Гамова, тогдашнего члена крайне правой демократической партии Швеции.

Более того, Гамов заявил, что «Европейский совет по демократии и правам человека» послал такое же приглашение всем членам европейской парламентской группы «Европа за свободу и прямую демократию», которая широко известна своим евроскептицизмом.

Операция «Крым 2»

Отказ ведущих международных организаций от участия в наблюдении за проведением «выборов» на территории Крыма, заставил российскую верхушку искать «лояльных» международных наблюдателей, дабы хоть как-то придать данным действия «легитимность». Центризбирком РФ заявил, что статус индивидуальных наблюдателей предоставит иностранным законодателям такие же права, как и у представителей, например, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и других международных организаций.

И тут в работу включились уже знакомые нам организации «Гражданский контроль» и «Европейский совет по демократии и правам человека», задача которых состоит в максимальном привлечении «наблюдателей» за «выборами» в Крыму со стороны иностранных политиков. Но есть одно большое препятствие для большинства здравомыслящих политиков – это санкции, поэтому особо желающих поучаствовать в очередном кремлевском шоу нет. Но это никогда не останавливало ультраправых всех мастей, тем более, что многие из них состоят на денежном довольствие у Кремля.

Финский сайт Yle подтвердил информацию о том, что, по меньшей мере, пять финских депутатов из разных партий были приглашены наблюдать за президентскими выборами в России. Но, что еще более важно, человеком, который пригласил финских депутатов в Россию, оказался уже известный нам Януш Недзведский. Более того, они были приглашены от имени «Европейского совета по демократии и правам человека» и «Российского фонда мира», который Недзведский назвал «нашим российским партнером и официальным хозяином этой миссии по наблюдению за выборами». Как он добавил, «все расходы на проезд и проживание» будут покрываться «организаторами», подразумевая «Российский фонд мира». В своем приглашении Недзведский упоминает, что они будут приглашать «около 150 парламентариев, политиков и экспертов со всего мира».

«Голуби мира»

В 1961 году был создан «Советский фонд мира», основной задачей которого было содействовать развитию связей и контактов советской общественности с зарубежными организациями и движениями, борющимися за мир, национальную независимость и свободу, развитие дружбы и сотрудничества между народами.

Имея такую широкомасштабную организацию со связями с «нужными» партнерами по всему миру, КГБ просто не могло оставить без внимания данное учреждение и не пытаться использовать ее в своих интересах. Но Советский Союз развалился, и данная организация должна была кануть в лету, как и многие советские общественные организации того времени. Но учитывая ее размах и влияние на определенные зарубежные круги, спецслужбы России не дали пропасть такому идеологическому инструменту, и в 1993 году ее преемником стал «Российский фонд мира».

Но существует одна отличительная особенность между этими фондами. Если средства советского фонда являлись в основном переданными личными сбережениями граждан и добровольными денежными взносами трудовых коллективов, то согласно официального сайта, средства для «Российского фонда мира» формируются исключительно из российских источников, правда каких не уточняется. Просто хочется задать один вопрос: «Что это за источники, которые нельзя разглашать?»

Также характерной «российской» особенностью этого фонда является то, что председателем выбран не какой-нибудь известный общественный деятель, ученый или писатель, а председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, известный своей любовью к Путину и журналистам женского пола. Слуцкий является ярким сторонником политики Кремля, за что в 2014 году, на следующий день после крымского «референдума», в числе первых семи человек попал в санкционный список США. Позднее его фамилию внесли в подобные списки ЕС и Канады.

Имея в наличие неограниченные ресурсы и наработанные связи среди «сочувствующей зарубежной аудитории», «Российский фонд мира» является главным организатором и спонсором по привлечению лояльных зарубежных «наблюдателей» для выборов в Крыму, тем более что данный опыт уже имеется. Но о потенциальных участниках шоу под названием выборы мы расскажем более подробно во второй части нашего расследования.

Африка спешит на помощь

Еще одной организацией, пытающейся поучаствовать в «легитимизации Крыма», является НПО «Дом Африки», созданная для развития и укрепления дружеских, партнерских отношений между народами России и стран Африки. Но нюанс заключается в том, что данное некоммерческое партнерство было создано не представителями экономических и политических кругов из африканских стран, а «по инициативе» Одунлами Сержа Фокаса.

И тут было бы уместно спросить, кто же это такой Серж Фокас, который используя свои связи, смог организовать такую «очень важную» для России организацию с офисом в центре Москвы?

А ответ очень простой, никто. Это просто очередной зиц-председатель от российских спецслужб. Этот простой парень из Бенина даже не мог себе представить 20 лет назад, когда приехал учиться в Москву, что станет такой знаковой фигурой для своих африканских собратьев. Судя по его страницам в соцсетях «Одноклассники» и «Вконтакте», Сержу и похвастаться особо нечем. Даже на собственный сайт денег не насобирал, поэтому он до сих пор находится в разработке, что в очередной раз подтверждает его роль «говорящей головы» в играх российских спецслужб.

Основным достижением данной организации является подписание соглашения о дружественных связях и сотрудничестве между городом Абомей-Калави республики Бенин и городом Шадринск Курганской области. Это можно назвать серьезным прорывом в российско-африканских отношениях.

Единственное чему научили российские братья, так это любить Россию больше, чем родной Бенин, судя по личной странице «Вконтакте», и праздновать 9-е мая, как свой национальный праздник.

Но, как говорится, вложенные в тебя деньги нужно отрабатывать, и Серж Фокас тоже включился в игру «найди наблюдателя для выборов в Крыму». 12 февраля в Крым прибыла делегация государственных деятелей из Республики Бенин (Западная Африка). Делегация состояла аж из двух представителей. Но весь цирк в том, что данными представителями были президент некоммерческой организации «Дом Африки» Серж Фокас и мэр того самого города Абомей-Калави, экс-депутат парламента Бенина Жорж Бада. Уровень просто впечатляет.

Но как говорится, на худой конец и эти сойдут, тем более что представители африканской Республики Бенин готовы стать наблюдателями на президентских выборах в Крыму в марте. Об этом журналистам рассказал член делегации, руководитель общественной организации «Дом Африки» Серж Фокас Одунлами.

«Мы уже этот вопрос обсудили. Я уже сделал предложение от нашей организации «Дом Африки» быть наблюдателем в Ялте. Если, конечно, мне предоставят такую возможность. И будем стараться, чтобы наша организация не была одна. Попробуем из Африки тоже пригласить другие некоммерческие организации для того, чтобы они тоже пришли на выборы», – сказал он.

Как заявил представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, «все эти фейковые шоу в Крыму, визиты всевозможные, голосования – рассчитаны именно на мобилизацию этого электората в самой России. Это шоу не для крымчан, крымчане на нем статисты, заложники ситуации. Это шоу для населения России».

Продолжение следует…

Секция «Браво» группы «Информационное сопротивление»