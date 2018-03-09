Кто такой Рубан-Гарбузяк: путь от полиграфиста к переговорщику и террористу

История одной консервы и возглавляемой им общественной организация «Офицерский корпус», которая по собственной инициативе взяли на себя ответственность за освобождение заложников из подвалов ОРДЛО.

Владимир Рубан, кто этот человек и какова его роль в российской агрессии против Украины. Данные, приведенные ниже, были собраны из открытых источников и полгода назад переданы «Медийной инициативе за права человека» волонтерской организацией, которая сейчас вошла в одно из подразделений ВСУ и пожелала остаться неназванной.

В мае 2014 года, когда боевые действия на Донбассе набирали обороты, страна приходила в себя от первого шока и на скорую руку готовила армию к войне, в СМИ все чаще стало звучать имя самоназванного генерал-полковника Владимира Рубана. Именно он и возглавляемая им общественная организация «Офицерский корпус» по собственной инициативе взяли на себя ответственность за освобождение заложников из подвалов «ЛНР/ДНР».

Володимир Рубан. Історія однієї консервиДані, приведені нижче, були зібрані з відкритих джерел і півроку тому передані… Опубліковано Медійна ініціатива за права людини 27 лютого 2017 р.

Общеизвестно, что Рубан неоднократно высказывался в поддержку боевиков, обвиняя украинских военных в обстреле мирных кварталов, или в том, что именно Киев затягивает переговоры по освобождению заложников. Но интересно, что по открытым интернет-данным, в течение 2014-2016 годов фиксировалась повышенная активность российских и пророссийских СМИ по популяризации Рубана.

Наибольшее количество публикаций о нем принадлежит украинскому подразделению медиагруппы «Российское агентство международной информации» – «РИА Новости-Украина» – около 130 публикаций. Также активными в распространении начальных (не репост) тематических материалов, в том числе личных интервью, являются российские «ИТАР-ТАСС», «Lenta.ru», «KM.RU», «Русская весна» и другие. Кроме того, российские СМИ использовали «генерал-полковника» в качестве ньюсмейкера. В рунете легко можно найти заголовки вроде «Генерал-полковник ВСУ Рубан докладывает о том, что украинская армия целенаправленно обстреливает территорию Горловки вместе с мирным населением».

Откуда же взялся Владимир Рубан и почему вдруг стал таким влиятельным?

Начиная с 2004 года Рубан еще не знал, что он «генерал-полковник», а активно занимался полиграфическо-издательской деятельностью. Причем деятельность эта была несколько специфической. И даже не потому, что в 2005 году он вдруг стал владельцем лучшего на тот момент в Украине полиграфического оборудования. В течение 2004-2008 годов Рубан целенаправленно занимался созданием издательской группы предприятий, которая активно формировала пророссийские позиции в литературной и образовательной сферах.

Например, в 2008 году контролируемое Рубаном предприятие «Полиграфический центр» Киевская Русь»совместно с гражданином РФ Александром Дроздовым создают ООО «Открытый русский университет им. Н. И. Костомарова». Интересная деталь: номер мобильного телефона, который значился в регистрационной форме предприятия – +380674052625 – странным образом совпадает с номером, который появится в сети значительно позже, в 2014 году, когда Владимир Рубан будет называться руководителем «Центра гуманитарной помощи по освобождению пленных и заложников в зоне АТО» и публиковать его как свой личный.

Но вернемся в далекий 2008-й к партнеру Рубана Александру Дроздову. При помощи несложных манипуляций в гугле можно найти не менее интересную информацию и о нем. С 1974 до 1990 годов Александр Дроздов был офицером внешней разведки КГБ СССР. С 1990 года – в отставке в звании подполковника КГБ СССР.

Вместе со своим опытным партнером Дроздовым и еще одним не менее интересным персонажем Александром Олейниковым, который возглавлял Украинскую академию русистики, Рубан занимается широкомасштабным распространением литературы украинофобского пророссийского характера на территории Украины, особенно активно – в Донбассе.

Прежде всего в образовательных учреждениях Донбасса в течение 2008-2010 годов были введены школьные учебники «Страноведение. Россия «и пособия для переквалификации учителей «Воссоединение Руси». При этом массовая печать этих изданий осуществлялась именно в издательстве Рубана «Киевская Русь».

С начале 2013 года Рубан является активным участником пророссийского движения Виктора Медведчука «Украинский выбор». Интересно, что информация о его активном участии в мероприятиях организации была удалена с сайта «Украинского выбора», однако сохранилась в кэшированных версиях.

20 июня 2013 года Рубан создает собственную общественную организацию «Офицерский корпус» и начинает дистанцироваться от Медведчука.

Показательно, что «Офицерский корпус» постоянно выступал против евроинтеграции Украины. Вплоть до 6 декабря 2013 года. Именно в этот день с активистами ОК происходит странная метаморфоза. Сначала они дают пресс-конференцию о том, что осуждают действия протестующих на Майдане, выступают против нападений на государственные объекты и называют себя, бывших военнослужащих, миротворцами, которые сделают все, чтобы страна не раскололась на две части. А уже через несколько часов «Офицерский корпус» показательно, на камеры, вступает в ряды Самообороны Майдана. А на сайте «Офицерского корпуса» внезапно меняется настроение – сайт с полностью пророссийского превращается в промайдановский и впоследствии антисепаратистский.

Ну а дальше вы уже знаете. Начинается война и на сцену выходит миротворец «генерал-полковник» Владимир Рубан, спасающий мир и освобождающий пленных. Правда, он делает заявления, явно демонстрируют его приверженность агрессору. Но пребывающее в шоке и озадаченное войной украинское общество сначала даже этого не замечает.

Когда же в прессе все чаще появляется информация о связи Рубана с Медведчуком, эти двое начинают публично конфликтовать. Весной-летом 2015 сайт «Украинский выбор» публикует разоблачающие статьи вроде «О самозванцах-прилипалах» или «В бесчестии офицерской чести», а сам Рубан в интервью «Радио Свобода» говорит о своем разочаровании в Викторе Мудведчуке.

Между тем роль Рубана в обмене становилась все более странной. Люди, задействованные в процессе обмена, неоднократно заявляли, что Офицерский корпус срывает переговоры, и более того, зарабатывает на обмене. Постепенно Рубан и его организация были отстранены от переговоров по заложникам. Тогда «генерал-полковник» выбрал другую тактику. Именно он (а не Надежда Савченко) был первым в инициировании митингов родственников военнопленных. Еще 2 октября 2015 года он собрал родственников под стенами Верховной Рады и требовал от власти способствовать более быстрому освобождению заложников.

Кстати, в феврале 2015 года, на пике своей популярности, Владимир Рубан зарегистрировал политическую партию «Офицерский корпус», а в октябре партия даже приняла активное участие в местных выборах. Можно сказать, что присвоенный себе статус ключевого координатора по обмену пленными он использовал и использует сполна, в частности для воздействия на переговорные процессы в интересах российской стороны.

Сегодня Владимира Рубана задержала СБУ на одном из КПВВ на линии разграничения. Не в связи с всеми вышеперечисленными фактами, а якобы из-за нарушения режима пересечения границы с оккупированными территориями. Видимо, для кураторов Рубана это нехороший знак. Удивительно, что на четвертом году войны украинские спецслужбы ограничиваются только знаками.

«Медийная инициатива за права человека»