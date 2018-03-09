В Манафорта бросили российский флаг

В бывшего политтехнолога «Партии регионов» и экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта бросили флаг России под судом

Протестующий, который это сделал, также крикнул: «Предатель! Покажи нам свой браслет».

К слову, на заседании окружного суда в Александрии по второму обвинению, выдвинутому против него специальным советником ФБР Робертом Мюллером, Манафорт вину не признал, судья оставил его под домашним арестом и обязал носить электронный браслет.

Напомним, фигурант расследования относительно вмешательства России в выборы президента США Пол Манафорт не признал себя виновным по другому уголовному делу, возбужденному против него офисом спецпрокурора Мюллера.

NBCnews