Террорист Безлер заступился за арестованного Рубана

Один из бывших главарей «ДНР» Игорь Безлер («Бес») неожиданно вступился за задержанного СБУ украинского переговорщика Владимира Рубана

Об этом он написал на своей странице во ВКонтакте.

Так, по его словам, на Рубана давно «точили зуб».

«Рубан и Ковальчук — единственные, с кем можно было иметь дело по обмену. Все остальные — «обменщики» от кошелька», — говорится в его обращении.

При этом Безлер утверждает, что Рубану «подложили» найденый у него арсенал оружия.

На заявление Безлера отреагировал журналист Денис Казанский, отметив, что, по всей видимости, Рубана взяли за дело.

«Близкого к Медведчуку переговорщика Рубана взяли на перевозке оружия и боеприпасов через линию разграничения. Вот уж не думал, что он промышляет такой фигней. Какая-то история в духе Шуры Балаганова… У ДНРовцев уже закипело. Безлер и Кофман вступились за «самого честного офицера». Значит, точно за дело взяли», — написал он в Facebook.

Напомним, правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, когда он пытался въехать из контролируемой боевиками территории так называемой «ДНР» на подконтрольную Украине территорию.

«ДС»