Признать выборы Путина – признать аннексию Крыма

Любой глава иностранного государства поздравивший Путина с победой на выборах, автоматически признает агрессию России в Украине законной, а аннексию Крыма справедливой и юридически верной.

Россия в 2017 году не имеет международно признанных границ, а выборы в одном из субъектов Федерации незаконны, так как это территория другого государства, соответственно окончательный результат выборов в России неверен, ибо количество фактических избирателей с количеством избирателей согласно международным нормам, неодинаково и расходится на несколько миллионов человек.

Любой глава иностранного государства поздравивший Путина с победой на выборах, автоматически признает агрессию России в … Опубліковано Eva Kantorovich 7 березень 2018 р.

А как можно считать победителем на выборах человека за которого проголосовали те, кто согласно международному праву не имеют право это делать.

Мало того, что выборов в России нет, так даже те, что есть не имеют юридической силы.

С тем же успехом можно стать президентом Австралии проведя выборы в штате Колорадо.

Ева Канторович, Facebook