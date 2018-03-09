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Политика

Признать выборы Путина – признать аннексию Крыма

Ева Канторович, Facebook
09 марта 2018

Любой глава иностранного государства поздравивший Путина с победой на выборах, автоматически признает агрессию России в Украине законной, а аннексию Крыма справедливой и юридически верной.

Россия в 2017 году не имеет международно признанных границ, а выборы в одном из субъектов Федерации незаконны, так как это территория другого государства, соответственно окончательный результат выборов в России неверен, ибо количество фактических избирателей с количеством избирателей согласно международным нормам, неодинаково и расходится на несколько миллионов человек.

Любой глава иностранного государства поздравивший Путина с победой на выборах, автоматически признает агрессию России в …

Опубліковано Eva Kantorovich 7 березень 2018 р.

А как можно считать победителем на выборах человека за которого проголосовали те, кто согласно международному праву не имеют право это делать.
Мало того, что выборов в России нет, так даже те, что есть не имеют юридической силы.

С тем же успехом можно стать президентом Австралии проведя выборы в штате Колорадо.

Ева Канторович, Facebook

Tags: аннексия Крыма, Владимир Путин, выборы, крым, оккупация, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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