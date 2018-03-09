Заблудившиеся бродяги

Недавняя история о том, как в Донецке обстреляли машину, в которой находился депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев, весьма показательна. В российских изданиях это преподносится как «чудовищное деяние укрофашизма».

Но почему-то никто в России не задается резонным вопросом: «А какого черта Журавлев со свитой забыл в Донецке? Кто его туда приглашал? Какую цель носит его визит?».

Представьте себе какой скандал был бы в России если бы в родной для Журавлева Воронеж приехал кто-нибудь из действующих депутатов Верховной Рады и начал там проводить встречи с вооруженными бандформированиями, высказывая им свою поддержку?! Почему россиянам можно незаконно шастать по украинской территории и встречаться не пойми с кем, а украинцам нельзя шалить на российских землях?! Что за двойные стандарты?!

Приезд Журавлева надо рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, это пыль в глаза жителям «ДНР» и «ЛНР». Приезжает ведь целый депутат Государственной Думы Российской Федерации! Тем самым создается иллюзия моральной и материальной поддержки донетчанам со стороны России. Так сказать, наглядная визуализация давнишней хотелки украинского юго-востока под названием «Россия не бросит нас в беде!».

Но что может действующий депутат нижней палаты российского парламента?! А ничего! Он лишь петрушка с мандатом. Говорящая голова, не имеющая реальных властных полномочий. Шут гороховый на зарплате, получающий ее за имитацию россиянского патриотизма. Он может разве что навешать очередную порцию лапши на уши доверчивых донецких обывателей, наивно поверивших в Россию.

Но Журавлев не простой депутат. Ладно бы приехала в Донецк рядовая мурзилка «Единой России» из числа олимпийских чемпионов прошлых лет или каких-нибудь бывших региональных чиновниц-держиморд. В Донецк приехал эмиссар одного из самых одиозных российских внешнеполитических ястребов Дмитрия Рогозина. Партия «Родина», представленная в нынешнем созыве Государственной Думы лишь одной-единственной персоной Алексея Журавлева, это карманный политический проект российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Ориентирован он на красно-коричневый электорат, читающий газету «Завтра» под руководством Александра Проханова. Призван отбирать голоса у наиболее радикальных симпатизантов КПРФ. Рогозин – главный куратор военно-промышленного комплекса в российском правительстве. А теперь делайте выводы сами чего его человек приезжает в Донецк. Уж наверняка это связано с поставками российского вооружения банде Захарченко. В заднице куклы Журавлева отчетливо просматривается рука Рогозина.

Но больше всего поражает то, что это делается открыто, внаглую. Подручный главного правительственного ястреба приезжает в Донецк и гордится этим. Нет слов, одни эмоции! Весьма любопытным является тот факт, что центральный офис «Родины» в Москве находится на территории конструкторского бюро имени Сухого, т.е. прямо на секретном военном объекте! Иначе говоря люди, напрямую связанные с российской оборонкой, бесцеремонно приезжают на украинскую территорию и еще имеют наглость возмущаться, что в них стреляют!

Простите, но что с ними делать?! Хлебом солью встречать?! Варениками с вишней и горилкой потчевать?! На руках носить и петь песни о дружбе братских народов?! Вам в джипе, видите ли, стекла выбили?! Так вы еще мало получили за свою беспардонную наглость и незаконное пересечение украинской границы!

Еще, конечно, российскому обывателю перед самыми выборами надо напомнить об «угрозе украинского фашизма». Ну чтобы он не забыл проголосовать за Владимира Владимировича. Дескать – вон как в Украине плохо! Стреляют в депутата Государственной Думы! (Хотя так и хочется сказать: «стреляли в рядового подносчика бумаги для взбесившегося законодательного принтера»). Не проголосуешь за Путина, так тогда всех до единого депутатов госдумы расстреляют украинские фашисты!

Сплотитесь, россияне, перед мнимой угрозой украинского фашизма и 18 марта дружно растопчите свое будущее, а также все мыслимые перспективы внуков и правнуков! Но вот после 18 марта в России перестанут показывать «ДНР» и «ЛНР» за технологической ненадобностью. Гордиться России там совершенно нечем, потребность в страшилке после выборов резко исчезнет. И тогда даже Журавлев сотоварищи перестанут мелькать в Донецке. Лишь эшелоны с российскими снарядами от Рогозина будут поступать в Донецк и эта вся помощь северного соседа двум мутантам под названиями «ДНР» и «ЛНР».

А еще члены партии «Родина» поездками в Донецк пытаются компенсировать свою невостребованность на исторической родине. В Донецке на московских политиков сейчас смотрят как земляне на Юрия Гагарина в 1961 году. Им заглядывают в рот. Им пытаются подрожать. Им подмигивают с надеждой, что сбросят крохи с барского стола и перепадет копеечка. Но в России сейчас стало совсем плохо с финансированием красно-коричневого патриотизма. Прям классическое: «Денег нет, но вы держитесь!».

И поэтому «Родина» в Донецк привозит кукиш без масла, дырку от бублика и вагон пустых обещаний. Может в самом лучшем случае разве что книжку Проханова подарят. А в Москве «Родина» это политические карлики с маргинальным душком и архаичной риторикой, до которых никому нет дела. Такие себе ухоженные городские сумасшедшие с ксивами за подписью Рогозина. Это в Донецке они сейчас фигуры, а в Москве еле-еле мальчики на побегушках.

Печально, что Донецк и Луганск сейчас стали поводами для пиара российского третьесортного политикума. Визитами в «ДНР» и «ЛНР» чаще всего пытаются напомнить о себе те, кого совсем забыли в российской столице или не воспринимают всерьез. Думаю, что члены «Родины» понимают свою незавидную роль в донбасском вооруженном противостоянии, но вынуждены помалкивать. Пайка у Рогозина посытнее, чем у многих и поэтому приходится исполнять то, что прикажет российский оборонный вице-премьер.

Остается только надеяться, что рано или поздно прекратятся подобные гастроли российских политических актеров. «Родина» транслирует сугубо советские ценности и несет в массы культ 09 мая, что актуально для нынешней России, но совершенно неприемлемо для современной Украины. Заблудившиеся бродяги неосоветского квасного патриотизма со временем наверняка понесут заслуженное наказание за незаконное пересечение украинской границы и посягательство на территориальную целостность суверенного независимого государства.

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Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»