Собчак прокомментировала внесение ее имени в базу «Миротворца»

Кандидат в президенты России расценила этот шаг, как «очередную глупость». Она настаивает что ей двигало исключительно желание сделать все в соответствии с действующим украинским законодательством.

Телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назвала странным решение сайта «Миротворец» внести ее в свою базу из-за посещений оккупированного Крыма в 2014 году. Об этом она сообщила в комментарии РИА «Новости».

«Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ», — заявила кандидат в президенты РФ.

Напомним, 7 марта ее пресс-секретарь Ксения Чудинова заявила, что внесение Собчак в список «Миротворца» не будет препятствием для ее возможной поездки в Крым.

Как сообщало «Гуляй Поле», Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. В то же время в посольстве Украины опровергли просьбу Собчак насчет разрешения посетить Крым.

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал планы Собчак политической шизофренией.

РИА «Новости»