Украинский националисты намерены блокировать российские дипмиссии 18 марта

Блокирование всех дипмисси России в Украине будет проведено с целью не допустить голосования на президентских выборах 18 марта 2018 года. Акция проводится в связи с участием выборах оккупированного Крыма.

Представители ВО «Свобода», «Правого сектора» и Нацкорпуса намерены блокировать российские дипучреждения на территории Украины в день проведения выборов президента РФ – 18 марта. Об этом говорится в сообщении, распространенном 8 марта пресс-службой ВО «Свобода».

По сообщению ВО, блокирование планируют начать возле всех дипучреждений РФ в Украине с 8 утра – начала работы избирательных участков, которое продлится до их закрытия (завершения голосования).

Націоналісти не допустять в Україні голосування за президента Московії!Об’єднані сили націоналістів – «Свобода», «Прав… Опубліковано ВО "Свобода" 8 березень 2018 р.

«В диппредставительствах государства-агрессора в Украине – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, – принять участие в этом фарсе. Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Кремлевских избирателей ожидают заблокированные здания и «коридор позора», – заявили в «Свободе».

Как известно, 18 марта в России состоятся президентские выборы. Действующий президент РФ Владимир Путин планирует проголосовать в аннексированном Крыму, для этого незаконно посетив полуостров. Украина призывает мировое сообщество не признавать результатов этих выборов.

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом.

В МИД Украины пообещали серьезно реагировать на проведение президентских выборов РФ в оккупированном ею Крыму.

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