Россия усиливает свои военные группировки на границе с Украиной

За последние 4 года на границе с Украиной были развернуты новые подразделения вооруженных сил России, в том числе и механизированные бригады. Такие действия со стороны России могут свидетельствовать о подготовке вторжения в Украину.

За период с 2014 года Россия разместила и реорганизовала свои военные силы, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжения с севера и востока Украины. Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра Institute for the Study of War «Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил», пишет «Голос Америки».

По данным аналитиков, в 50 милях от границы Украины Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами.

Также вдоль российско-украинской границы размещены несколько механизированных подразделений.

«У границы с Украиной расположены 3 механизированных подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено лишь 1 десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения», — отмечается в исследовании.

В центре отмечают, что в странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали в Украине после Майдана, несмотря на то, что российские наземные силы не были размещены или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в этом регионе.

«Лидеры США и европейские союзники не готовы к тому, что Путин задумал в войне с Украиной и странами Балтии», — отмечает аналитический центр, в связи с чем эксперты призвали «переоценить вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии».

«Голос Америки»