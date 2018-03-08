Анатомия вербовки. Российские агенты в Украине

Молодой человек ехал на тайную встречу в чужой стране. Его визави из спецотдела в администрации президента РФ Владимира Путина несколько раз меняли маршрут и место разговора. Украинца вербовали.

Это не детектив и не триллер. Это реальная история человека, с которым мы встретились, чтобы разобраться, каким образом украинцев убеждают работать в интересах Кремля, пишет Оксана Коваленко на страницах «Украинской Правды».

Издание выясняло, к каким методам прибегают российские спецслужбы для вербовки украинцев, как понять, что человек является объектом внимания иностранной разведки, и что нужно делать, чтобы этого избежать.

В 2014 году Николай, имя и некоторые детали повествования героя изменены в целях безопасности, присоединился к формированию военного подразделения для участия в АТО. Тогда же им заинтересовались наши спецслужбы – первый контакт через социальные сети – собеседник сказал, что работает с разведкой и предложил встречу. В дальнейшем стороны договорились держать связь.

С российским вербовкой Николаю пришлось столкнуться чуть позже.

Контакт

Осенью 2014 его товарищ по подразделению исчез, вместе с личными делами и другими документами. Впоследствии стало известно, что он задержан и находится под контролем российских правоохранительных органов.

«В то время уже были случаи похищения украинцев, например Надежды Савченко. Поэтому мы начали проводить работу по его возвращения. Общались со многими неравнодушными людьми, в том числе и из России. Среди них была девушка, которая периодически пыталась пригласить меня на встречу, втиралась в доверие, хотела дружить, водила разговора о моем задержанном товарище «, – рассказывает Николай.

По словам собеседников в спецслужбах, по классике, вы никогда не поймете, что вас будут вербовать. Неподготовленному человеку трудно усмотреть в новом знакомом сотрудника спецслужбы.

Вербовать могут и нештатные агенты. «Охотиться» на украинцев могут, прежде всего, завербованные граждане Украины, которые получили задание достать нужную информацию, или получить «своего человека» в определенных кругах.

Наиболее интересными для российских спецслужб являются люди, имеющие доступ к информации с ограниченным доступом. Это – военные, сотрудники спецслужб, работники правоохранительных органов, люди приближенные к лицам, которые принимают решения, сотрудники министерств, дипломаты в посольствах, иногда журналисты.

Два этапа вербовки

Вербовка может происходить как на территории Украины, так и в России или на территории третьих стран.

В теории – это длительный процесс, который происходит по определенному отработанным алгоритмом. Сначала определяют, может ли лицо иметь доступ к интересующей вербовщиков информации. Собирают все сведения о ее жизни: привычки, круг общения, интересы, проблемы, отношения в семье, ищут возможен компромат, или создают основания для того, чтобы этот компромат появился.

После этого с «объектом» налаживают непосредственный контакт. Незначительное ДТП, кошелек, который падает под ноги «объекта», разговор в спортзале, ухаживания в кафе, или даже в очереди в супермаркете. Это все как бы случайные, а на самом деле – тщательно подготовлены знакомства.

Лучшим вариантом, по словам собеседников в спецслужбах, когда вербовщика с «объектом» знакомит общий товарищ.

Вербовка может произойти сразу после знакомства, однако чаще заводят долгую дружбу, а уже потом «открываются». Иногда речь может идти и о любовных отношениях.

В процессе «дружбы» вербовщик может предложить «объекта» решить его бытовые проблемы, одолжить деньги, помочь с лечением, помочь в карьерном росте.

В случае Николая, до момента предложения работать на российские спецслужбы он общался с девушкой-вербовщицу не менее шести месяцев.

По его словам, сначала она делала странные намеки, а потом уже открыто начала вербовать: представилась сотрудницей государственных структур РФ и предложила сотрудничество, вроде бы, чтобы вытащить его товарища из русского плена.

«При этом из разговора я узнал, что мой товарищ на самом деле сотрудничает с российскими спецслужбами, а информация о его похищении из Украины – фейк, то есть легенда», – рассказал Николай.

При вербовке российская «агентка» предлагала Николаю «помощь по жизни»: деньги, гарантии безопасности родственникам, которые живут на оккупированных территориях.

«Обещала сделать меня народным депутатом, если я буду выполнять все задания. Она говорила, что ее организации на это хватит могущества», – вспоминает молодой человек.

«По всем их расчетам, я должен был на это согласиться. Но они не знали, что я был знаком с СВРщиком. Я, конечно, сразу позвонил ему и все рассказал. Мы встретились на следующий день с его руководителем. Они посоветовали мне соглашаться, а сами планировали все фиксировать и документировать «, – рассказывает Николай.

По учебникам времен КГБ, во время вербовки, «объект» должен письменно согласиться работать на спецслужбы – подписать так называемое «агентурное соглашение». Однако, можно обойтись и без этого. «Агентурное соглашение» может ничего не стоить с юридической точки зрения, но психологически держать «объект» на «крючке» всю жизнь.

Николай согласился на сотрудничество, однако никаких документов не подписывал. Если же человек отказывается – в ход могут пойти давление, шантаж, угрозы распространить компромат, запугивания.

«Вербовка – это не договоренность, это ломка человека. В 2010 году СБУ задержали пятерых сотрудников ФСБ. Они вербовали сотрудника Министерства обороны, который имел доступ к информации об украинских ракетах. Россиян задержали, когда они, угрожая шприцем с раствором, содержавшим вирус СПИДа, заставляли его подписать документ о сотрудничестве. Поскольку представитель Минобороны предупредил украинские спецслужбы о том, что им интересуются, сотрудников ФСБ задержали и спасли его «, – рассказал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Когда «объект» соглашается, ему дают простую задачу, о выполнении которой нужно доложить. Кроме того, с ним должен встретиться руководитель оперативного сотрудника спецслужбы, который должен проверить, действительно ли новоиспеченный агент согласился на сотрудничество и не пойдет он к спецслужбам собственной страны.

В спецслужбах заводятся две папки: «личное дело» об агенте, в которой и лежат все материалы о нем, в том числе агентурная согласие. Вторая папка – это «агентурная дело», в которую составляют сообщения от новоиспеченного агента.

Николай, по всем правилам вербовки, тоже должен был встретиться с руководителями вербовщицы. Оказалось, что они из Кремля. В администрации президента России существует специальное подразделение, которое ведет политическую разведку в Украине. Местом встречи была выбрана третья страна.

«В конце концов мы встретились. Мои визави не называли своих должностей, однако представились:» Мы работаем там-то, занимаемся политикой, давай с нами сотрудничать «. Дали тестовое задание – определенными действиями расшатывать ситуацию в Украине. Я вернулся домой и сразу все рассказал нашей службе внешней разведки «, – говорит Николай.

Он так и не выполнил эту задачу, потому что главной целью для спецслужб РФ была его работа на «сенсационное и долгожданное» возвращение в Украину товарища, который на самом деле сотрудничал с русскими. Через некоторое время Николай поехал на повторную встречу в третью страну с отработанным с украинскими спецслужбами планом действий.

«Мы решили раскрутить их на что-то жестче – насильственные действия, например. Они сказали, что этим не занимаются, но могут связать меня с другими людьми, кому это может быть интересно. Однако мне дали новое задание. Я должен был помочь российской спецгруппе похитить определенного человека. Моя задача была ее выследить и указать на нее. За это мне обещали несколько десятков тысяч долларов «, – вспоминает он.

«После возвращения я опять все рассказал нашим специалистам. Они посоветовали брать предоплату. Это не тот ответ, на которую я рассчитывал от наших спецслужб. Я ожидал, что они скажут:» Соглашайся, группа зайдет, мы ее упакуем «. А они этого не сказали. Поэтому я решил вообще больше не реагировать ни на одних, ни на других – ушел в подполье. С тех пор я не контактировал русскими ни разу.

А того человека, которого я имел отследить, позже убили. На мирной территории «, – закончил свою историю Николай.

Как избежать вербовки

Поскольку агрессия России носит гибридный характер, поэтому и вербовки спецслужбами РФ выглядит гибридным.

На территории России ФСБ могут заинтересоваться работниками: легальными – с разрешениями на работу, и нелегалами. Уязвимы и туристы, и украинцы, которые приехали к родственникам.

Например, на предприятие, где работают украинцы, приходят с проверкой миграционная служба и ФСБ. Их отделяют от русских и проводят беседу. Или просто на улице человек нарушает правила дорожного движения, его задерживает полиция, а затем в машине «случайно» могут найти пакет с наркотиками.

Когда украинцы попадают в такую ​​ловушку, с ними проводят определенные мероприятия с применением физической силы, пыток или шантажа.

Результат – человек признается, что на территории РФ вроде бы должен выполнить задание одной из спецслужб Украины, или осуществляет разведывательно-подрывную деятельность. А потом это видео транслируется на телеканалах РФ.

Или украинский под давлением заставляют согласиться на сотрудничество и дают задания, которые они должны выполнять в Украине.

Представитель СБУ Елена Гитлянская в комментарии изданию сообщила, что в течение 2016-2017 годов СБУ зафиксировала более 50 попыток вербовки украинских заробитчан спецслужбами РФ.

В СБУ настаивают, что в таких случаях по возвращении в Украину нужно сразу же обращаться в правоохранительные органы. Закон освобождает в таких случаях от ответственности.

«Гражданин Украины, который не пошел на выполнение преступного задания, полученного от иностранной спецслужбы, или других каких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними, освобождается от уголовной ответственности», – отметила Гитлянская.

В украинских спецслужбах рекомендуют всегда быть настороже. В первую очередь – воздерживаться от поездок в Российскую Федерацию.

«Мы призываем быть бдительными и не выезжать без сверхважных причин в РФ, поскольку там отсутствуют гарантии их безопасности», – говорит Гитлянская.

Особенно не советуют ездить в Россию бывшим бойцам АТО. Пограничная служба РФ является частью ФСБ. Они целенаправленно добывают списки атошникив и отслеживают бойцов от самой границы, отмечают в СБУ.

Не надо быть параноиком, но всегда следует анализировать поведение людей, которые недавно с вами подружились.

«Задумывайтесь, почему и каким образом незнакомый человек появляется в вашем окружении, почему она просит вас выполнить те или иные задачи, даже просто рассказать, что на ту или иную тему пишут СМИ, или что вы видели, проезжали мимо блокпост», – советуют в СБУ.

Российские спецслужбы имеют значительный опыт вербовочной работы, которая оттачивалась еще во времена «холодной войны». Понятно, что с тех пор их сеть никуда не исчезла и в Украине.

История с отравлением бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и недавняя попытка убить отставного российского разведчика Сергея Скрипача показывают, что Кремль не прощает оппортунизма даже своим.

Поэтому и рядовым Украинский играть в «шпионские игры», как в кино с представителями спецслужб страны, президент которой и сам бывший сотрудник КГБ, было бы слишком легкомысленно и вряд ли стоит того.

Оксана Коваленко, «Украинская Правда»