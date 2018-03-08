Кто такой Антон Красовский?

Зачем человек, крепко связанный с властью так рьяно вскрывает всю кухню российской политики. А может стоит заглянуть в его «родословную»?

Многие сейчас комментируют проникновенный спич Антона Красовского в эфире «Эха Москвы» у Плющева. В ходе своего выступления Антон по делу ругает демшизу и сислибов, справедливо рассуждает о генезисе путинской власти из режима Ельцина, который в свою очередь также вышел из шинели Ленина и Сталина, пишет Telegram-канал «Политота».

Но не спешите хвалить Антона, кто же этот народный трибун, который по ходу дела всячески пытается отмазать Владимира Владимировича, объясняя все случившееся «эффектом колеи»?

На это нам ответит биография Антона, которая находится в открытом доступе. Красовский такой же сислибовский полупокер и представитель тусовочки и номенклатуры, как и люди, которых он эмоционально ругает. Хватит нескольких крупных мазков:

С 2009 по февраль 2012 года работал главным редактором программ «НТВшники» и «Музыкальный ринг НТВ» на канале НТВ.

28 декабря 2011 года в рамках избирательной кампании по выборам президента России Красовский возглавил предвыборный штаб кандидата Михаила Прохорова – той самой «Собчак» своего времени, олигарха «путинского призывы» и мурзилки от АП, призванной слить протест.

Наряду с писателем Сергеем Минаевым и бывшим продюсером «Comedy Club» Артаком Гаспаряном был создателем телеканала «Kontr TV». 11 декабря 2012 года газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что согласно данным налоговых служб, 100-процентным учредителем телеканала является фонд «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ), созданный по инициативе администрации президента, а возглавляемый бывшим заместителем главы управления внутренней политики президента Дмитрием Бадовским.

В октябре 2017 года поддержал выдвижение Ксении Собчак на президентские выборы. 24 октября стал членом штаба Собчак – повторение истории с «Прохоровым» уже нашего времени, работа на номенклатурную принцессу, дочку босса Путина.

С ноября 2017 года — ведущий развлекательной программы «Можем повторить!» на телеканале «Пятница!», которую ведет вместе с Ксенией Собчак.

В январе 2018 года в издательстве АСТ вышла книга «Собчак против всех», автором которой вместе с Ксенией Собчак стал Красовский, в нее вошли интервью Ксении и Антона за 2014—2016 годы.

Не удивимся, если выяснится, что у Красовского имеется еще и красная аристократическая родословная – квартирка в элитной московской сталинке, доставшаяся по наследству от бабушки чекистки и т.д. Подобные персонажи ведут безбедную богемную жизнь, пилят АПэшные деньги, вхожи в рукопожатные сислибовские круги, именно таких вот спикеров приглашают на различные эфиры, а не членов, например, нашей независимой редакции. Посему цена этих «правдорубов» очевидна, все это попросту очередные гражданские войны тусовочки без жертв и потерь.

Но за одну вещь Антону можно сказать спасибо – не побоялся честно приоткрыть их внутреннюю кухню. Все они коллективный Путин – это правда. Впрочем, их время уходит.

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