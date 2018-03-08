Харассмент в Думе. Привилегированный класс

Если ты лоялен российской власти, а тем более преданно реализуешь ее политику в жизнь – тебе позволено все, и харассмент на рабочем месте не исключение.

Вячеслав Володин не исключил провокации в истории со Леонидом Слуцким. Спикер Госдумы накануне поздравил думских журналисток с 8 марта и прокомментировал жалобы на домогательства со стороны депутата: допустил, что историю могут раздувать искусственно с целью компрометации российской власти. Политичеcкий обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что думское начальство хочет как-то погасить волну возмущения.

Можно сделать предварительный вывод, что история под названием «Харассмент в Госдуме» подходит к своему логическому завершению. Ее итог сформулировать достаточно просто – «своих не бросаем». Ничего Леониду Слуцкому не будет. По крайней мере, этого не хочет его непосредственное начальство.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин пошел проверенным путем: конечно, ничего нельзя утверждать окончательно, но очень может быть, что это провокация с целью скомпрометировать российскую власть перед выборами. Да вы посмотрите, журналистки каких изданий якобы подверглись домогательствам – это или иностранные, или оппозиционные СМИ. Может быть, они умышленно раздувают скандал, то есть это проделки мировой закулисы.

Кстати, сваливать все негативное на агентов влияния – это, можно сказать, устойчивый тренд. Вот, например вице-премьер Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения в издевательстве над подопытной таксой назвал все это идеологической диверсией со стороны оплаченных западом блогеров. Это такое универсальное средство реагирования на критику.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева рекомендовала думским журналисткам одеваться поприличнее, а то ходят «с голыми пупками». То есть сами виноваты – не давайте повод. Есть привычный штамп: случись такое на Западе, Слуцкому пришлось бы, как минимум, публично объясняться, а не цинично улыбаться и говорить, что он все делает красиво. Там это – серьезные обвинения, тем более, если запись имеется.

Безотносительно того, приставал Слуцкий или нет, был харассмент или это все фантазии оппозиционной прессы – здесь главное, конечно, реакция и коллег-депутатов, и спикера. Кто такие журналисты для высокого думского начальства и самого Слуцкого? Да никто. Простые людишки. Подумаешь, потрогал, – должны радоваться. Он же депутат, председатель комитета – ему можно. Это привилегированный класс.

Другое дело – если бы вдруг смел сказать, что, допустим, «Крым не наш». Вот тогда все – в момент мандат на стол и всеобщее осуждение, а там, глядишь, и Следственный комитет в гости. А так – мелочь, да и только: никому не дадим компрометировать законодательную ветвь власти.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»