Собчак внесли в базу «Миротворца»

Основанием на внесение кандидата в президенты России Собчак стало посещение Крыма и манипуляции общественно-значимой информацией на эту тему.

Сайт «Миротворец» включил кандидата в президенты РФ Ксению Собчак в базу ресурса. Об этом сообщается на самом сайте «Миротворца».

Причина, по которой Собчак попала в него – «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым … Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов».

На сайте отметили, что пока только один кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский не находится в базе данных ресурса.

Как известно, Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

В посольстве Украины заявили, что никаких обращений от Собчак не получали.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит кандидата в президенты России Ксении Собчак в аннексированный Крым «политической шизофренией».

Он добавил, что для того, чтобы пообщаться с крымских татарами, необходимо приехать в Киев – для встречи с представителями Меджлиса.

Первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова не исключала, что Собчак сможет получить разрешение на въезд в Крым через материковую территорию Украины.

Вместе с тем она отметила, что если Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию материковой Украины, и это зафиксировано СБУ, то соответственно «она может получить запрет на въезд на территорию Украины до 5 лет».

Как сообщалось, 18 марта – в четвертую годовщину официальной аннексии Крыма – в России назначены очередные выборы президента.

Телеведущая Ксения Собчак позиционирует себя на них как альтернативу Владимиру Путину, хотя ее президентский рейтинг незначительный. Собчак признает незаконным крымский «референдум» 2014 года, но вернуть Крым Украине не обещает.

«Миротворец»