Путин и ракеты. Что дало препарирование российского ВПК

Удивительным образом анатомирование работы ВПК может нравиться налогоплательщикам узнающим из уст верховного на, что идут их средства. И встает простой выбор – что важнее социалка или напугать Америку?

Речь президента перед Федеральным собранием привела к неожиданному результату в информационном пространстве: с военно-промышленного комплекса на глазах падает завеса секретности. О тайнах оборонки уже неделю говорят так, будто это рецепты консервирования овощей, считает журналист Виктор Лошак на страницах «КоммерсантЪ FM». Что же, по его мнению, открылось населению?

Мультики с разделяющимися боеголовками – это предельная доступность материала. И московский депутат, и чукотский оленевод должны были понять: страна в опасности и мы к отпору готовы. И, конечно, смешно предположить, что в таких-то международных условиях, когда дядюшка Сэм сжимает кровавые лапы вокруг наших границ, кто-то может неправильно проголосовать.

Об оружии сразу стали писать много и охотно. Тема вырвалась наружу так, будто где-то наверху нажали на спусковой крючок пропагандистского автомата. Танки, ракеты и машины пехоты на время заменили в информационном пространстве Украину и Вашингтон. Хотелось бы отдать должное коллегам-журналистам – они оказались абсолютно готовы к открытому разговору о том, что раньше казалось сердцевиной секретов родины.

Я много лет проработал в прессе, когда максимум того, что мог написать о вооружениях и способах современного ведения войны газетчик, была фраза: «Пусть американская военщина не обольщается, нам есть, чем ей ответить». Чем же, было делом личной фантазии как пишущих, так и читающих. В принципе, тогда и сейчас с налогоплательщиками не обсуждалось, как оборонка и генералы тратят их деньги – для надежного щита родины было не жаль ничего.

И никого, кстати, тоже. Грозили всем, кому ни попадя, а тем временем поверили в сказку о «звездных войнах», увязли в Афгане, заняли кладбищами танков поля под Нижним Тагилом, все развалилось настолько, что немецкий самолет без спроса сел прямо на Красную площадь… «Гордость родины» – военка – потянула за собой на дно экономику огромной страны.

Теперь же стоило Путину показать мультики и страстно их прокомментировать, как на его комментарии журналисты ответили еще более подробными – своими. И о том, что о ракете с ядерной энергетической установкой мечтали еще в середине прошлого века, а ее появление – колоссальная революция, но ни о каком принятии такой ракеты на вооружение в обозримом будущем речи не идет.

Каковы характеристики «Сармата», почему он сменил «Воеводу» и даже зачем министр Шойгу летал на прошлой неделе на Красноярский машиностроительный завод. Чем отличаются музейные лазерно-боевые установки от показанных сейчас. И так далее.

Вот вам наши «сдержки» и «противовесы»! Никаких тайн.

Удивительным образом анатомирование работы ВПК может нравиться налогоплательщикам хотя бы тем, что верховный главнокомандующий объясняет им, на что же идут колоссальные средства – их деньги. И так как другие цифры бюджета открыты, каждый, кто может читать и думать, решает для себя, что ему важнее: медицина, дороги и ясли, смешные пенсии или возможность пугануть Америку, а заодно и всех ее союзников, показать, что защищаться мы не собираемся, а если нападем, то никакие ПРО и бомбоубежища их не спасут.

Журналисты, в меру порядочности и профессионализма, лишь проясняют проблему, а выбор делает каждый сам.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»