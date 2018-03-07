Украинские пограничники не позволят Собчак нарушать закон в Крыму

Госпогранслужба будет решать, соответствует ли предвыборная поездка в Крым украинскому законодательству. Имеется информация, что Собчак посещала оккупированный и аннексированный Крым в апреле 2014 года.
Госпогранслужба проверит возможное нарушение украинского законодательства кандидатом в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксенией Собчак, если она появится на украинской границе. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает «Интерфакс-Украина».
«В случае появления данной гражданки на украинской границе будет проводиться весь комплекс мер по проверке возможного нарушения ею украинского законодательства. Все действия будут в правовом поле», – сказал он.
Слободян отметил, что ведомству известно о заявлениях Собчак.
«Однако можно их оценить как политические, сделанные в рамках предвыборной кампании. А официальный Киев не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма», – подчеркнул Слободян.
Как известно, Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.
В посольстве Украины заявили, что никаких обращений от Собчак не получали.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит кандидата в президенты России Ксении Собчак в аннексированный Крым «политической шизофренией».
Он добавил, что для того, чтобы пообщаться с крымских татарами, необходимо приехать в Киев – для встречи с представителями Меджлиса.
Первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова не исключает, что Собчак сможет получить разрешение на въезд в Крым через материковую территорию Украины.
Вместе с тем она отметила, что если Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию материковой Украины, и это зафиксировано СБУ, то соответственно «она может получить запрет на въезд на территорию Украины до 5 лет».
Как сообщалось, 18 марта – в четвертую годовщину официальной аннексии Крыма – в России назначены очередные выборы президента.