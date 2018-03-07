Активы «Газпрома» в Украине готовят к аресту

Сейчас производится опись активов российской корпорации «Газпром» в Украине, с целью последующего ареста. Такой шаг предпринят с целью взыскания штрафа связанного с неисполнением решения Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста «Газпрома». Об этом сообщает «Экономическая Правда» со ссылкой на правительственный портал.

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жесткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и так же выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов», — отметил глава правительства.

Гройсман также отметил, что в нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить «Газпром» выполнять все свои обязательства.

«За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность», — сказал премьер.

Также сообщается, что исполнительное производство по этому делу ведет департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции на основании решения суда о взыскании с «Газпрома» в госбюджет Украины почти 172 миллиардов гривень.

Уже началось описание и арест активов, принадлежащих «Газпрому» в Украине.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

«Экономическая Правда»