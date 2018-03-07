Поклонская заподозрила Собчак в сепаратизме

Поклонскую возмутило заявление Собчак, о том, что она обратилась к властям Украины за разрешением на посещение оккупированного Крыма. В этом Поклонская усматривает нарушение со стороны Собчак конституционного строя Российской Федерации.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская увидела признаки сепаратизма в действиях кандидата в президенты Ксении Собчак, когда та попросила власти Украины пустить ее в Крым. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пост Поклонской в соцсети «ВКонтакте».

«Спрашивая разрешения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает данный регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать. Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? (Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК)», – написала она.

Поклонская напомнила о визите Собчак в Крым в середине апреля 2014 года.

«Тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей», – отметила она.

Как известно, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в оккупированный Россией Крым. В посольстве Украины в Москве получение запроса от Собчак на посещение Крыма не подтвердили.

«РБК»