Сирийские ополченцы взяли на себя ответственность за катастрофу АН-26

Сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту был сбит

По самолету, говорится в заявлении «Джейш аль-Ислам», был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли.

Уничтожение российского самолета, утверждает «Джейш аль-Ислам», стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Как сообщало «Гуляй Поле», российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. По информации минобороны РФ, погибли шесть членов экипажа и 33 пассажира.

В день катастрофы на базе в Хмеймиме находился начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, но в упавшем самолете его не было.

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