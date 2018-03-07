Крымчанин? Бери шинель и быстро в строй

Крымских призывников, которых «забривают» в российскую армию, по сообщениям из Крыма, заставляют отказываться от украинского гражданства.

Попросту говоря, когда житель полуострова является украинским гражданином и уже поэтому не может служить в армии чужого государства, его заставляют отказаться от паспорта, стать «россиянином» и отправиться в казарму. Правозащитники рассказывают о требовании подписать заявления – чтобы создать иллюзию «добровольности». И эти требования – едва ли не лучшее доказательство оккупации полуострова и принуждения его населения к войне.

Давайте попробуем рассмотреть ситуацию хотя бы с точки зрения российского права. Предположить, что Крым «вернулся в родную гавань» законно, стал частью Российской Федерации не в результате воровства территории и военных действий, а благодаря «свободному волеизъявлению граждан». Но и при этом государство, которое стало осуществлять суверенитет над новой территорией, не имеет никаких прав на лишение жителей Крыма тех гражданств, которые были у них до смены статуса. В том числе и гражданства Украины. Потому что смена суверенитета территории не отражается на правах отдельного гражданина. Если только территория не оккупирована по феодальным правилам Средневековья.

Потому что такой оккупант может все. Он может предоставить вам собственное гражданство, не спрашивая, хотите ли вы его паспорт или нет. Может отобрать у вас другое гражданство под давлением – как это, собственно, и происходит с крымскими призывниками. Может отправлять вас на войну туда, куда ему заблагорассудится – как это, собственно, происходит с бывшими донецкими «добровольцами», ставшими дешевым «пушечным мясом» для Сирии. Оккупант существует вне правового пространства даже собственной страны, он лишь имитирует право.

И эта имитация – именно то, что происходит в Крыму. Когда доходит до конкретной задачи, никто не церемонится, не делает вид, что жители Крыма имеют те же права, что и жители России. Уверен, что никто никогда не посмел бы лишать чужого гражданства юношу, который живет в Москве или Твери, только для того, чтобы его «законно» мобилизовать. Если бы такая информация стала достоянием гласности, участники аферы пошли бы под суд и были бы уволены из армии. А в Крыму – все иначе.

Предположу, что призывы крымских правозащитников расследовать обстоятельства, при которых жителей оккупированной территории призывают в российскую армию и заставляют отказываться от гражданства Украины, никто не услышит. Оккупант прекрасно понимает, чем он занимается, когда принуждает крымских призывников к службе. И его совершенно не пугают возможные обвинения в военных преступлениях. Потому что за эти годы было совершено уже столько военных преступлений: начиная с Южной Осетии, по которой с января 2016 года Международный уголовный суд проводит расследование, и завершая Восточной Гутой, по которой расследования требует верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хусейн! На фоне всего этого кошмара отобранный паспорт жителя оккупированного Крыма – просто баловство.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»