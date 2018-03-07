Собчак как лицо Путина

Намерение российской якобы либеральной и якобы оппозиционерки Ксении Собчак получить разрешение украинских властей на въезд в Крым глава украинского МИД Павел Климкин назвал «политической шизофренией». Дескать, нельзя вот так вот просто взять и попросить законного права на въезд на оккупированную территорию, чтобы заниматься там явно незаконной деятельностью, связанной с проведением выборов президента России.
Спорить с министром иностранных дел на предмет правильности постановки психиатрического диагноза — дело, разумеется, неблагодарное. Тем более, что психиатрической точности от министра в данной ситуации явно не требуется, а вот политически диагноз сформулирован более-менее верно, пусть и не совсем дипломатично.
Разумеется, никакой шизофрении у Собчак нет. Более того, с точки зрения большинства современных российских либералов, в действиях и словах Ксении Анатольевны даже никакого логического противоречия нет. По мнению Собчак, напомним, аннексия Россией Крыма была незаконной, как и крымский «референдум» по этому поводу, однако это никоим образом не означает, что оккупированную территорию нужно Украине вернуть. В Крыму, дескать, живут русские люди, которые «поддерживают принадлежность Крыма России». Кроме того, большинство россиян также в восторге от «Крымнаша», а потому есть «только один путь решить эту проблему» — провести новый референдум, в этот раз международный с участием всех россиян и всех украинцев и уже по его результатам официально и законно отдать Крым «победителю».
Дочь за отца не отвечает? Анатолий Собчак считал украинский Крым «нелепостью» (ВИДЕО)
Учитывая математическую нетождественность населения России населению Украины, результат такого вот собчаковского «референдума» предсказать не сложнее, нежели того, который оккупанты провели в Крыму под дулами своих автоматов. То есть Ксения Анатольевна, не мудрствуя лукаво, предлагает легализовать вопрос Крыма, проведя вместо неправильного «референдума» 2014-го новый, на этот раз якобы «правильный и законный». В чьих интересах подобная постановка вопроса, лишний раз напоминать не стоит. Владимир Путин хоть и не устает повторять лично, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и обсуждению не подлежит, но в информпространство вокруг Крыма от людей более или менее приближенных к Кремлю периодически вбрасываются месседжи, аналогичные собчаковским. Вспомним хотя бы бывшего «радикала» и бывшего народного депутата Андрея Артеменко с его планом о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет и последующим референдумом о статусе полуострова. Так что в идеях Ксении Анатольевны более чем отчетливо просматривается очередной гибридный план Кремля по признанию мировым сообществом аннексии украинской территории.
Что же касается участия госпожи Собчак в российских президентских выборах, то о ней как о технологии Кремля говорили и писали уже более чем достаточно. Но даже и без участия в выборах для Ксении Анатольевны ее регулярные появления в телевизоре в качестве представителя российской либеральной оппозиции выглядят как «работа либеральным лицом Путина». А такой вот «Путин с человеческим лицом», в отличие от настоящего непоколебимого вождя, может позволить себе говорить некую относительную крамолу, вроде того, что «Крымнаш» — это не вполне законно. И российскому обывателю как-то повеселее, и Запад получает некий месседж о том, что из патовой ситуации с Крымом можно искать некий легитимноподобный выход, разумеется, на условиях сохранения захваченной территории за Россией.
И публичное намерение Собчак попасть в Крым в строгом соответствии с украинским законодательством — лишь способ принудить Украину добавить легитимноподобности такому подходу к решению крымского вопроса. Ведь если Украина официально разрешит Собчак ехать в Крым, да еще и через свою территорию, то ее «прожекты» по узакониванию оккупации приобретают дополнительный международный вес. Дескать, смотрите, Украина как бы и не сильно против, раз Собчак не персона нон-грата. При этом отказать Собчак заехать в Крым Украине должно быть немного неудобно. Она, вроде бы и оккупацию признала преступлением, и Путина критикует и с ним на выборах конкурирует…
Правда, в Украине, похоже, особого неудобства по поводу Собчак никто не испытывает. Мало того, что министр иностранных дел назвал ее планируемый вояж «шизофренией», так еще и в Министерстве информполитики накопали факт посещения Собчак Крыма в 2014-м году вопреки украинскому законодательству, что дает все основания дать российской либералке не только от ворот поворот, но и запретить ей въезд в Украину на целых пять лет.
Как бы там ни было, а Собчак далеко не единственный российский либерал, для которого Крым это «не бутерброд», который можно передавать туда-сюда. Так что Кремль от имени очередного путинского человеческого лица ненавязчиво предложит нам и всему миру какой-нибудь очередной либеральный «прожект» легализации аннексии. Нам, правда, не привыкать.
Виталий Дяченко, «Деловая столица»
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