Для чекиста убийство − инстинкт

Самое бесполезное в работе политического журналиста — пытаться применить к поступкам изучаемых тобой особей свою собственную логику поведения

Это все равно, что специалист по паукообразным вдруг решит, что его любимые насекомые должны действовать примерно также, как и он сам — и каким поразительным будет касаться ему тогда укус подопытного скорпиона!

Казалось бы, накануне президентских выборов российские чекисты вовсе не должны нагнетать напряжённость в отношениях с Западом. Напряженности и без того достаточно — Крым, Украина, Сирия, санкции, американское расследование… В интересах Путина демонстрировать если не миролюбие и готовность решать проблемы, то хотя бы стабильность поведения — это, кажется, понял даже его товарищ по гениальности и любви к Америке, солнцеподобный Ким Чен Ын.

Но нет же! Есть какая-то неуемная потребность превращения себя и своей страны из пугала в чудовище — чтобы не просто опасались и удивлялись, а приходили в ужас от ненависти и отвращения.

Послание Федеральному собранию оказывается инструкцией по уничтожению человечества — вождь с наслаждением демонстрирует новейшее оружие, на экранах Манежа все взрывается, ракеты нацелены на Флориду, броня крепка и танки наши быстры. Но человечество еще существует и соратники вождя не теряют времени даром. Пока мы живы и способны оценить их таланты, они демонстрируют нам кремлевскую классику — отравление неугодных.

Зачем нужно было травить Сергея Скрипаля, не объяснит вам сегодня никто. Зачем нужно было травить его вообще — ведь это не сбежавший шпион, а якобы изобличённый, отсидевший своё, помилованный и обменянный? Зачем нужно было травить его именно сейчас, чтобы вызвать на Западе шквал уже не недоумения и испуга, как после манежной речи, а ожесточения?

Зачем — уже после процесса по убийству Литвиненко — нужно было вновь доводить ситуацию до унизительных оправданий, попыток опровергнуть факты и обвинить в паранойе тех, кто стал свидетелем очередной попытки «чисто российского» убийства? Но это — наша, человеческая логика. У скорпионов — своя.

Они могли приурочить убийство именно к выборам — чтобы показать, что Россия не забывает про предателей и врагов вождя и готова карать их в любом месте, не важно Лондон, Киев или Москва.

Они могли подготовить покушение к очередному юбилею сталинской смерти — чекисты чувствительны к датам и хорошо помнят трагический для ведомства день, после которого влияние их ведомства резко пошло на убыль и оно на несколько десятилетий оказалось под гнетом партийного аппарата.

А могли и просто жалить, инстинктивно — человек есть в списке, операция подготовлена и осуществлена. Это и есть логика скорпиона — убивать во что бы то ни стало, ни с чем и ни с кем не считаясь.

Виталий Портников, Эспресо. TV