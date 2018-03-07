В Чечне разбился вертолет с чекистами. Минимум пять трупов

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8 одной из российских спецслужб, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек
Об этом сообщил источник в силовых структурах Чечни.
Вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе.
«Погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту», — сказал источник.
По его словам, спасатели еще не добрались до места катастрофы, и окончательные цифры будут известны позднее.
Другой информированный источник сообщил «Интерфаксу», что вертолет принадлежит Государственной пограничной службы, которая входит в структуру ФСБ России.
«Сегодня в начале второго поступила информация о крушении вертолета пограничной службы в районе населенного пункта Хильдехарой. По предварительным данным, погибли от семи до девяти человек», — сказал он.
Причины катастрофы выясняются. Официального подтверждения этой информации пока нет.