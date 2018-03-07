В Чечне разбился вертолет с чекистами. Минимум пять трупов

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8 одной из российских спецслужб, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек

Об этом сообщил источник в силовых структурах Чечни.

Вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе.

«Погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту», — сказал источник.

По его словам, спасатели еще не добрались до места катастрофы, и окончательные цифры будут известны позднее.

Другой информированный источник сообщил «Интерфаксу», что вертолет принадлежит Государственной пограничной службы, которая входит в структуру ФСБ России.

«Сегодня в начале второго поступила информация о крушении вертолета пограничной службы в районе населенного пункта Хильдехарой. По предварительным данным, погибли от семи до девяти человек», — сказал он.

Причины катастрофы выясняются. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«РИА Новости»