Украина расширила «черный список» российских деятелей культуры

Министерство культуры Украины расширило перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, добавив в него двух российских актеров и пять музыкантов

Это было сделано на основании обращения Службы безопасности Украины.

В обновленный перечень вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина.

Также в него добавили актеров Александра Баширова и Алису Фрейдлих.

В настоящее время в списке находится 131 человек, такие как Никита Михалков, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, Станислав Говорухин, Эмир Кустурица, Жерар Депардье и Зураб Церетели.

«ДС»