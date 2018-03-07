В Киеве экс-беркутовец закидал гранатами работников СБУ

Во время инцидента в Киеве на Броварском проспекте, где взорвали автомобиль, гранатами закидал сбушников бывший боец спецподразделения «Беркут»

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире телеканала «112».

«Это была спецоперация СБУ. Наши сотрудники пытались задержать торговца оружием, происходили следственные действия. Им оказался полицейский. Когда он понял, что это сотрудники СБУ, которые хотят его задержать, бросил гранату и скрылся… Он имел отношение к бывшему «Беркуту», — рассказала Гитлянская.

По факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Ведутся неотложные следственные действия по задержанию этого человека.

Как сообщалось, вечером 6 марта в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» неизвестные бросили две гранаты, которые сдетонировали. В результате инцидента сгорел автомобиль «Тойота Камри», преступники скрылись.

«112 канал«